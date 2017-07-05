«Дочку» российского Сбербанка в Украине покупает бизнесмен из Беларуси

Дело виновных в катастрофе «Боинга» МН-17 будет рассматриваться в Нидерландах. Трамп готовится к визиту в Польшу и хочет, чтобы газ из США заменил российский от Балтийского до Чёрного морей. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также:

Почему пациентам СПИД-центров в России не хватает нужных препаратов