Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»

Бронзовая медалистка Олимпиады-2014 по биатлону Надежда Скардино — о том, что для нее значит День Победы.

— Это очень сложный праздник, если говорить именно о празднике. В таких стихах, в таких песнях это никакое не веселье, это слезы на глазах, — сказала спортсменка в интервью pressball.by. — Понятно, что это победа народа, но если вспомнить, сколько людей уничтожила война, сколько родов, династий, фамилий перечеркнула, то безудержно радоваться как-то не получается. Важно, чтобы за размахом и помпезностью празднования мы не утратили сущностные моменты Дня Победы, помнили, что случилось до начала войны, что к ней привело. И прежде чем идти на обострение каких-то конфликтов, люди должны вспомнить те страшные годы войны, ту человеческую мясорубку и трижды подумать, стоят ли политические амбиции грязи, пота, крови, страданий, мучений. И когда я вижу плакаты «На Берлин!» или «Можем повторить!» хочется сказать: война — это не картинка. Это боль, смерть и несчастье, Давайте лучше будем писать на плакатах — «мир во всем мире!» Этот лозунг лучше.