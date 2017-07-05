Суд по делу погибшей на картошке ученицы: «Не знали, что детям до 14 лет нельзя работать»

В Молодечно продолжается суд над учителями СШ № 11 за недосмотр ученицы, которая погибла после наезда грузовика на уборке картофеля.

Оказалось, не все педагоги знали: до 14 лет детям работать нельзя. А некоторые знали и игнорировали запрет.

Обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики. Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Во время суда над водителем грузовика выяснилось: приказ школы о направлении детей на картошку оформили задним числом. Судя по всему, это была не единственная версия важного документа.

По факту гибели школьницы проверку вела инспекция по труду. Вот какой приказ сначала увидел в школе Денис Томашев, представитель Молодечненского межрайонного отдела инспекции:

— Мне принесли ксерокопию из двух листков со списком детей и двумя подписями — [обвиняемых учителей] Завадской и Апанасевич. Я потом интересовался у них: подписи хоть ваши? Они сказали, что нет.

После появился приказ с подписью врио директора Галины Пищик. На судах она объяснила: документ подписала не глядя после трагедии, когда в школу съехались чиновники.

Детей до 14 лет отправляли на сельхозработы и раньше

Директор средней школы № 11 Александр Люлькович во время сбора картошки был в отпуске. Прокурор Виктория Полещук уточнила: а до этого случая школа отправляла на сельхозработы детей 8 класса и младше (то есть возрастом до 14 лет)?

— Такие случаи были.

— А проверяли возраст?

— Нет.

— А вы знаете, что запрещено привлекать до 14 лет? — повис в воздухе вопрос прокурора.

По словам педагога, который 30 лет возглавляет школу, вообще ученики разных возрастов ездили в поле почти каждый год «в рамках распоряжений исполкома». А точнее — отдела образования.

Выслушали в суде классного руководителя погибшей девочки Наталью Шатило. На уборку учитель не ездила, но была при отборе своих учеников. Говорит, по собственному желанию «ученики встали, их записали». Среди детей была и 13-летняя Виктория Попченя. Не смущал ли возраст?

— Наизусть возраст каждого [своего ученика] не знаю, — ответила педагог.

— А Попчени на тот момент? — уточнила прокурор.

— Нет.

— А в восьмом классе у детей какой возрастной промежуток?

— Ну, 13−14 лет.

— Вы не знали, что детей нельзя отправлять до 14 лет? — уточнила адвокат одного из обвиняемых учителей.

— Нет, не знали, — ответила педагог со стажем работы 18 лет.

На момент трагедии обязанности директора в СШ № 11 выполняла завуч по учебной работе Галина Пищик (теперь — уже просто учитель). Она помнит, что по телефону из отдела образования просили 20 учеников и «подчеркнули — 10 класс». Дальше эти вопросы решал, как обычно, ее коллега — завуч по воспитательной работе Денис Курец.

— Я никогда детей на сельхозработы не отправляла. — Пищик подчеркнула, что до трагедии 30 лет работала завучем именно по учебной части, а не воспитательной.

— Но вы исполняли тогда обязанности директора… — начала прокурор.

— Вот. Я плохо исполняла. Я не успевала физически [все контролировать], — ответила свидетель.

Известно, что в те дни школа принимала комиссию проверяющих, а потом Пищик посещала с такой же целью другие школы под Молодечно.

Говорит, узнала о восьмиклассниках на поле уже на следующий день, когда все случилось: «Я знала, что едут руководители 10 классов — и не подумала бы, что с ними поедут другие ученики!».

Возраст не проверяли, разрешения у родителей — не брали

Допросили в суде того самого завуча по воспитательной работе Дениса Курца, который составлял списки. До инцидента со школьницей работал в этой должности 2 года, после — понизили до соцпедагога.

Признает, что сначала выбирали детей из 10-х классов, как и поручили. Но старшеклассники оказались заняты на репетициях, и тогда сделали замену учениками из 8 «А» — потому что там «тихие дети».

На поиск других старшеклассников, оправдывался учитель в суде, времени не хватило: «система работы в школе такая, что не хватает времени на работу».

Вот только ряд уточняющих вопросов к нему от прокурора, а также судьи Павла Жечко:

— Вы знали, что запрещено привлекать к работе детей до 14 лет?

— Знал.

— Вы знали, что в восьмом классе могут быть такие дети?

— Да.

— Почему не поручили кому-то или сами не проверили их возраст?

— Я рассматриваю это не как общественные работы, а как полезный труд, — заявил педагог.

По документам дети ехали на поле в рамках воспитательной акции «Помоги собрать урожай».

— Вы знаете, что нужно было письменное разрешение [от родителей, когда отправляют на работы]?

— Узнал только после случившегося, 29-го сентября.

— Что нужно минимальное медицинское освидетельствование?

— Только когда случилось.

— Вы знали тогда, будет ли там сельхозтехника?

— Предполагалось.

— Известно вам о законодательных ограничениях по работе детей, где имеется транспорт и сельхозтехника?

— Я знал, сколько по времени могут работать и какие грузы [поднимать].

— А про технику?

— Ничего не знаю.

Кстати, одна из обвиняемых — учитель физики Ирина Апанасевич — высказывала свое возмущение по поводу сопровождения «чужих учеников».

— Когда узнала, что едет 8 класс (а не ее 10-й. — Прим. TUT.BY) — я была категорически против и просила меня заменить, — рассказала учитель.

Но завуч отказал что-либо менять.

«Все несчастные случаи не пропишешь»

На самом деле школьников на уборку в сентябре отправляли редко, заявила начальник отдела образования Молодечненского райисполкома Инна Драпеза.

Просто в 2016-м уборочная затянулась, исполком просил помощи. И отдел образования разослал разнарядку в адрес примерно десяти школ — просили якобы в первую очередь взрослых, ну или 10-е классы. Делалось все в спешке: в понедельник просил исполком, во вторник отдел подготовил письмо, в среду — разослал, а в четверг — ждали на поле.

— Понимаете, сегодня никакой инструкцией не пропишешь все несчастные случаи (…). Нигде не прописано, что [в таких ситуациях] должен учитель держать за руку ребенка или обвязать сигнальной лентой. (…) Учитель просто всегда отвечает за жизнь учащихся, — рассуждала чиновница.

Учителя признали вину на суде по делу о гибели школьницы на картофельном поле

После трагического случая Миноблисполком вовсе запретил отправлять детей в поле.

Должности завуча лишились два педагога, выговоры получили начальник отдела образования и мэр города, педагоги и директор школы.

По делу была допрошена начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак (она тоже получила выговор). Она описала, как должны были организовать поездку: только после уроков, с оформлением трудовых отношений, разрешением родителей и медосмотром накануне.

«Работниками школы это не было выполнено. Полагаю, ввиду того, что они были поставлены в сжатые сроки», — рассказывала чиновник следователям.

Вскользь она упомянула какой-то несчастный случай со школьником в Червенском районе в 2015 году при сортировке картофеля. Что там случилось — осталось загадкой.

Но еще весной 2016-го, за несколько месяцев до случая в Молодечно, исполком рассылал напоминание от Министерства образования:

«Обучающиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования <…> к выполнению сельскохозяйственных работ не привлекаются».

Такого вида общественно полезного труда для школьников попросту нет в разрешенном санитарном перечне.

9 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя уже приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Осенью отец погибшей школьницы Олег Попченя просил инспекцию по труду провести специальное расследование несчастного случая. По мнению правозащитников, в действиях нанимателя (СПК «Восход-Агро») и чиновников сферы образования усматривается целый ряд нарушений.

Главная претензия: к работам привлекли 13-летнюю девочку, хотя по закону детям разрешено работать только с 14 лет.

Но инспекция отказала в спецрасследовании. Позже суд согласился с этой позицией и поручил провести спецрасследование отделу образования Молодечненского райисполкома — по сути, органу, в адрес которого и звучали претензии.

Известно, что после гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома.