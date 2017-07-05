Глеб с женой подвинули своей ламбадой «танцующего итальянца-миллионера»

Самое топовое из Instagram.

Известный белорусский футболист с семьей и друзьями сейчас отдыхает в Испании. Александр Глеб и его супруга Светлана активно делятся яркими моментами отдыха со своими подписчиками.

В среду они выложили в Instagram видео, которое, как отмечают пользователи, может посоперничать по «зажигательности» с роликом, записанным итальянским миллионером с супругой.

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