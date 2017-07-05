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05.07.2017
Павел Мерзликин, Meduza
ВИЧ-диссидентку из Тюмени будут судить за отказ лечить свою дочь. Трехлетняя девочка умерла

5 июля прокуратура Тюменской области передала в суд уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Тюмени — она отказалась лечить свою дочь, у которой был ВИЧ, поскольку не верила в само существование вируса иммунодефицита человека.

Трехлетняя девочка умерла; ее мать может получить до двух лет колонии — по статье об убийстве по неосторожности. «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Егор Алеев / ТАСС / Scanpix / LETA

34-летняя жительница Тюмени — ВИЧ-диссидентка. Она отрицает само существование вируса иммунодефицита человека. На своей странице «ВКонтакте» (сейчас удалена) женщина часто репостила публикации из религиозных групп; в том числе видео православного телеканала «Спас», в котором глава комиссии Московского патриархата по защите семьи Дмитрий Смирнов рассказывал, что никакого ВИЧ, на самом деле, нет. «СПИД возникает не от вымышленного вируса, а от четырех причин — стресс, депрессия, разрушение прививками иммунитета человека и внешняя интоксикация», — утверждал Смирнов и предлагал своим зрителям отказываться от анализов на ВИЧ, чтобы «не подвергать себя лишнему стрессу».

Женщина заразилась ВИЧ четыре года назад. По данным прокуратуры Тюменской области, о своем ВИЧ-статусе она знала с ноября 2013-го; в июне 2014-го у нее родилась дочь. Женщина отказалась от лечения, а также не захотела обследовать ребенка. Вопреки рекомендациям местных врачей, она кормила ребенка грудью, увеличивая риск заражения.

В марте 2017-го женщина сама сообщила о том, что у ее дочери обнаружили ВИЧ; об этом она написала в одной из групп ВИЧ-диссидентов, которая называется «Движение против аферы ВИЧ/СПИД». В своем посте женщина попросила помощи у других «диссидентов», отметив, что ее дочь находится в крайне тяжелом состоянии: трехлетняя девочка «не сидит и не ходит», у нее обнаружены многие другие заболевания. Мать полагала, что это связано с вакцинацией от гепатита, хотя симптомы свидетельствовали о прогрессирующей ВИЧ-инфекции.

В феврале 2017 года девочке поставили диагноз «ВИЧ-инфекция 4В стадии» — это предтерминальный этап болезни. Однако мать все равно отказывалась ее лечить. Вместо этого она водила ребенка к гомеопатам и остеопатам (о том, почему гомеопатия не работает, можно прочитать в карточках «Медузы»), а также обратилась за помощью к Ольге Ковех (сайт некоммерческой организации «СПИД.Центр» охарактеризовал Ковех как «ВИЧ-отрицательницу, которая называет себя врачом-терапевтом»). Ковех объяснила состояние девочки тем, что у нее «повреждены» иммунная и нервная системы из-за антибиотиков, которые девочка получала в связи с вирусной инфекцией, а также из-за вакцины против гепатита.

4 марта 2017 года «СПИД.Центр» обратился по поводу этой ситуации к уполномоченной по правам ребенка Анна Кузнецовой. Тюменские врачи, в свою очередь, написали в местную прокуратуру и потребовали запретить в России организации ВИЧ-диссидентов.

В апреле 2017 года девочка умерла. «Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка с момента рождения позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни с этой патологией», — говорится в сообщении областной прокуратуры. В региональном управлении Следственного комитета добавили, что когда девочка уже находилась в критическом состоянии, мать ребенка согласилась на лечение — однако спасти ребенка врачи не смогли.

Мать ребенка будут судить. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд Центрального района Тюмени. Женщина обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Ей грозит до двух лет лишения свободы. В областном «Центре СПИД» констатировали, что женщина «искренне любила своего ребенка и вложила в девочку много сил». «Просто маму ВИЧ-диссиденты настроили так: болезни не существует, а ребенка нужно защищать от препаратов», — пояснила «Медузе» пресс-секретарь центра Елена Лосева.

Отказ от лечения детей — норма для ВИЧ-диссидентов. Только в Тюменской области более 30 детей с ВИЧ (12 из них, по сведениям тюменских медиков, находятся в тяжелом состоянии) не получают лечение по причине того, что родители категорически отказываются от терапии. По закону намеренный отказ родителей лечить ребенка с хроническим заболеванием приравнивается к угрозе жизни и может привести к лишению родительских прав; на практике заставить родителей лечить детей от ВИЧ позволяет только решение суда. Елена Лосева рассказала, что по каждому случаю отказа от лечения центр обращается в правоохранительные органы.

«Это [смерть ребенка] достаточно характерный случай для диссидентов. Они происходят, конечно, редко, но происходят. Часто для этих людей поводом изменить свое мнение о ВИЧ становится как раз смерть в семье. Тогда они бегут к врачам лечиться», — говорит «Медузе» медицинский директор «СПИД.Центра» Елена Орлова-Морозова. Она подчеркивает: если ВИЧ-положительная мать принимает во время беременности необходимые препараты, болезнь передается ребенку только в 1-2% случаев. Это подтверждается и официальными данными по Тюменской области: в регионе от ВИЧ-положительных матерей за все время наблюдения родился 3941 ребенок. Только в 186 случаях у детей диагностировали ВИЧ — как правило, это было связано с тем, что матери отказались принимать препараты.

Активистам, которые ведут «ВКонтакте» группу «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» (мониторит ситуацию с ВИЧ-диссидентами), утверждают, что в России за несколько лет из-за отказа лечить ВИЧ умерли 60 человек. 13 их них — в возрасте от нескольких месяцев до десяти лет.

 
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