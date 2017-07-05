В ОБСЕ заблокирована резолюция Литвы по поводу БелАЭС

По инициативе Швеции в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду заблокирована резолюция литовских парламентариев с критикой строительства Белорусской АЭС в Островце.

Представители Литвы сказали BNS, что собрали нужное число подписей, но в начале заседания ассамблеи в Минске по инициативе шведского парламентского социалиста Кента Харстеда проект документа был вычеркнут из повестки дня Постоянным комитетом, который утверждает повестку.

- К нашему большому удивлению против был представитель Швеции. Это был ощутимый удар от партнеров, - сказал BNS глава делегации, «аграрий» Виргиниюс Синкявичюс.

Политик сказал, что во время дискуссии отклонил аргументы представителя Швеции о том, что строительство станции является только вопросом двусторонних отношений, и подчеркнул, что ядерные аварии не имеют границ, однако голосование Литва проиграла.

За то, чтобы вопрос остался на повестке дня, проголосовало восемь стран, за его снятие с повестки дня - 20 государств. 29 стран в этом вопросе воздержались.

По его словам, Харстед известен тем, что ранее поддерживал пророссийские позиции. Проект резолюции внес литовский парламентский консерватор Лауринас Кащюнас.

- Невероятно, что восточный блок атаковал резолюцию руками Северной страны, для которой охрана окружающей среды и права человека являются стратегическими приоритетами. Это был шок, - сказал BNS Л. Кащюнас.

По его словам, этот пример показывает, что литовским социал-демократам следует активнее работать с коллегами по партиям в других странах. В соответствии с проектом резолюции, ОБСЕ заявила бы, что строительство БелАЭС в 20 км от границы с Литвой ведется поспешно и без соблюдения стандартов качества и безопасности, а место ее строительства подобрано ненадлежащим образом. Предполагалось также призвать этим документом Беларусь реабилитировать политзаключенных и объявить мораторий на смертную казнь.

Заседания ПА ОБСЕ в белорусской столице Минске будут проходить до конца недели. Ее резолюции носят рекомендательный характер и используются как средство политического давления.

Российская корпорация «Росатом» строит БелАЭС в Островце, что в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство обеспокоено тем, что строительство ведется без соблюдения стандартов безопасности и может помешать планам синхронизировать электросистемы Балтийских стран с системами Западной Европы.

Чтобы осложнить строительство атомной станции, власти Литвы намерены не пропускать электроэнергию, которую будет вырабатывать эта АЭС, и призывают присоединиться к бойкоту другие страны региона. Еврокомиссия относится к этой инициативе с осторожностью - как утверждает Брюссель, возникают вопросы, как запрет на импорт электроэнергии согласуется с положениями Всемирной торговой организации (ВТО) и как это будет способствовать повышению ядерной безопасности.