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Общество
05.07.2017
Как белоруска сделала бизнес на производстве цукатов из тыквы

Семь белорусок за два месяца превратили свои хобби в начинающий бизнес или арт-проект.

Глобальная кампания «Активиа» «Живи в гармонии с собой» получила в Беларуси неординарное воплощение: бренд дал возможность девушкам получить грант на самореализацию. 5 июля в Минске обладательницы первых грантов «Активиа» представили реализованные проекты.

Организаторы женских грантов получили более пятисот заявок, среди которых выбрали финалисток с проектами в таких сферах как искусство, кино, фотография, танец, дизайн одежды, кондитерское дело. Кроме денежного гранта в размере 5,5 тысяч рублей (без учета налоговых платежей) каждая девушка получила в помощь ментора — профессионала в своем деле, который помогал на всем протяжении проекта.

Грант от «Активиа» стал для девушек стартовым капиталом и отправной точкой. Кристина Белявская запустила фуд-блог с рецептами для людей со специфическими предпочтениями в пище. Ее работа позволит людям, которые никогда не пробовали сладкого, узнать вкус известных десертов.

Фотопроект Дарьи Лысковец опубликовали в июньском выпуске глянцевого журнала «Fashion Collection», и он немного оппонирует современной моде и вещизму. Его идея объединила целую команду профи, а героиней выступила модель, которая снималась для Gucci.

Исторический фотопроект, созданный Ядвигой Лукашик, положил начало культурному центру в Витебской области.

Хореограф Юлия Мельничук представила промо-ролик Театра танца, в котором снялась ее ментор — прима-балерина Большого театра оперы и балета Марина Вежновец. Девушка отправили ролик на международный фестиваль и уже получили положительный отклик.

Больше всего заявок пришло в категорию «Бизнес». Екатерина Алешко представила бизнес-план по производству цукатов из белорусских овощей и фруктов, и ее выбрали из более чем 350 претендентов.

Екатерина Алешко

Под руководством Ирины Сотниковой за два месяца была детально проработана бизнес-стратегия по производству цукатов из тыквы. Девушке удалось разобраться во всех тонкостях выпуска, заключить контракт с поставщиками, которыми стали 18 белорусских бабушек, выпустить и распродать первую партию. Амбициозные планы Екатерины не заканчиваются на производстве цукатов, девушка планирует выпускать полезные снеки и чипсы из свеклы.

Цукаты из тыквы Екатерины Алешко

Вероника Седич подала заявку на грант в категории «Кино», где предложила идею короткометражного фильма о формировании собственного «я» у ребенка и столкновении его с «мы» и «я» других людей. 5 июля состоялась закрытая презентация пятнадцатиминутной картины, созданной при поддержке режиссера Александры Бутор.

6 июля в Центре современных искусств состоится показ дизайнера Дарьи Лебедевой, еще одной обладательницы гранта «Активиа». За два месяца девушка подготовила более 30 универсальных образов для коллекции, вдохновленной красотой женщин в любом возрасте — самой старшей участнице имиджевой съемки коллекции исполнилось 78 лет.

 
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