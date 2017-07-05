Как Лукашенко приукрасил ситуацию с белорусской прессой

И это мягко говоря. Приведем конкретные примеры.

На пленарном заседании, посвященном торжественному открытию в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Александр Лукашенко много и обстоятельно говорил. О том, что в Беларуси неукоснительно выполняются права человека. О времени, которое нужно белорусам, чтобы подумать о целесообразности отмены смертной казни. О «политизированности вопроса» строительства АЭС.

Не знакомому с нашими реалиями иностранному слушателю могло бы показаться, что он попал в страну с высокими стандартами демократии, которую по какой-то необъяснимой причине критикуют на Западе.

На деле же все не так просто. Возьмем хотя бы слова главы государства о СМИ:

— Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла.

Говоря об активном развитии медийного пространства, Лукашенко «забыл» упомянуть о том, что государственные СМИ десятилетиями субсидируются из госбюджета, подпитываясь, кроме этого, за счет принудительной подписки в бюджетных организациях.

О том, что единственный независимый телеканал страны вещает из Польши, получая отказ за отказом в регистрации корпункта.

Глава государства не рассказал и о том, что уже десять лет как более десятка независимых изданий остаются выброшенными из государственной системы распространения. Вернуться в киоски и подписные каталоги посчастливилось единицам.

Остались за кадром истории о массовых штрафах журналистам-фрилансерам, об избиении репортера в зале суда, о задержаниях корреспондентов независимых СМИ на акциях протеста.

Говоря о бесполезности давления на прессу в век интернета, Лукашенко не упомянул о массовых блокировках сайтов.

Стоит ли после этого верить остальному сказанному сегодня главой государства — вопрос риторический.