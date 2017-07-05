Почему Минпром представляет угрозу национальной безопасности

Ярослав Романчук – о том, как порочная система управления превращает 1/3 промышленности, 1/2 строительства и 2/3 сельского хозяйства в «мёртвый» капитал.

«Белорусские власти упорно не хотят учиться, с незавидным упорством не признают свои ошибки. Свои дома и квартиры они строят с использованием самых современных материалов. Вы не найдёте чиновника, который бы покупал себе 10-летний «запорожец». Одежду они тоже в second hand не покупают, да и на белорусских лесных озёрах редко отдыхают.

А вот систему управления экономикой они предлагают старую, как «запорожец», затасканную, как 10-летний костюм, неэффективную, как старые белорусские стройматериалы.

Белорусскому правительству открыто и однозначно дали понять: «Меняйте систему управления государственными коммерческими предприятиями. Она у вас неэффективна, кондова и затратна». Так говорит Международный валютный фонд (МВФ), предлагая взамен очень выгодный кредит в 2,25% годовых, как минимум, на 5 лет.

Рекомендация отказа от госплановской, централизованной модели управления поступила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Профессионалы этой организации убеждают: «Перейдёте на международные стандарты корпоративного управления – и будут у вас иностранные инвестиции. Они гораздо выгоднее, чем дорогие кредиты».

Бизнес-сообщество и белорусские учёные также неустанно повторяют правительству: «Разделите функции регулятора, контролёра и коммерсанта. Не давайте деньги убыточным предприятиям. Не вмешивайтесь в работу директора. Ставь перед ним чёткие количественные задачи и целевые финансовые показатели. И не превращай госпредприятия в неженок, которые защищены от конкуренции». Правительство кивает головой… и продолжает порочные управленческие практики.

В июле 2017 г. Министерство промышленности требует от подчинённых предприятий: 1) повысить зарплату; 2) не допускать увольнений; 3) выполнить план по валовым показателям. Любые кадровые решения, по мнению Минпрома, должны быть санкционированы местными властями. Увольнять можно, но только c трудоустройством на новое рабочее место.

Перед нами пример того, как нельзя управлять бизнесом. Над директором – семь нянек из администрации президента, правительства, министерства, исполкома, концерна и холдинга. Над директором довлеют десятки контрольных органов, каждый из которых норовит найти нарушения, наказать или припугнуть тюрьмой. Это пример полного, порочного смешения функций государства и бизнеса.

Директор, который не имеет право самостоятельно

- формировать цены;

- решать, у кого и на каких условиях покупать сырьё, оборудование и комплектующие;

- решать, какие товары (услуги) производить, производство каких товаров прекращать;

- у кого и на каких условиях покупать товары и услуги;

- с кем и когда рассчитываться;

- на каких условиях и в каком объёме кредитоваться;

- увольнять работников;

- принимать на работу на ключевые позиции профессионалов;

- реализовывать свой бизнес-план.

Если директор госпредприятия НЕ МОЖЕТ ничего из вышеперечисленного, он не директор, а мальчик на побегушках. Сохранение такой системы управления – это разрушение экономического потенциала страны, её богатства. Это самая большая угроза национальной безопасности. Значит, Минпром и его начальники повыше, а также его партнёры из исполкомов – это главный источник угрозы для Беларуси, если вы хотите получить быстро растущую, процветающую, благополучную страну.

Из-за такой порочной систему управления, как минимум, 1/3 промышленности, 1/2 строительства и 2/3 сельского хозяйства – это токсичные активы, «мёртвый» капитал. Не откажемся от такой системы управления – будем ходить, как сказал один политик, голые и босые».