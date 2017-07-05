Лукашенко: «Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ — это клише из арсенала прошлого»

Открывая сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Лукашенко рассказал о верховенстве закона и демократии в Беларуси, которая «не меньше, чем в Европе».

Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Предлагаем наиболее интересные выдержки из его речи (цитирует по сообщения пресс-службы президента).

О свободе слова: «И никто им не мешает»

В Беларуси делается все, чтобы и прав человека, и верховенства закона, и демократии в стране было не меньше, чем в других государствах Европы, заявил Лукашенко.

— После обретения суверенитета мы поставили перед собой цель построить государство для народа, где обеспечивается полное и свободное развитие личности, соблюдаются права человека... Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла, — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что в Беларуси круглосуточно вещают многочисленные зарубежные каналы, в том числе «Евроньюс», «и никто им не мешает».

О смертной казни: «Мы эти предложения слышим»

— Нас призывают к отмене смертной казни. Мы эти предложения слышим, и не только слышим. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может. Ни одно цивилизованное европейское государство.

Президент напомнил, что соответствующие претензии предъявлялись к Беларуси еще на заре ее независимости. От страны требовали проведения референдума по данному вопросу.

— Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам — вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы, — сказал глава государства.

Об АЭС: «Ну сколько мы будем ссориться из-за этой станции»

— Литовская Республика часто поднимает этот вопрос. Я это нормально воспринимаю. И недавно литовцам предложил: ну сколько мы будем ссориться из-за этой станции, давайте ее вместе построим и будем эксплуатировать как белорусско-литовскую станцию. Чтобы она обеспечивала электроэнергией и Беларусь, и Литву. Если нужно — Латвию, Эстонию, Польшу и другие государства. Это же самый дешевый вид электрической энергии.

Мы строим самую безопасную станцию. Таких блоков строится по всему миру множество. Знаю, есть договоренность о продолжении строительства в европейских странах, в том числе в Болгарии. Египет потребовал строительства такой станции. Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем вместе, разберемся как следует в этом вопросе и снимем его, не будем смешить весь мир. Нам, Литве и Беларуси, нужна эта станция, — уверен Лукашенко.

Он также напомнил, что в Литве долго функционировала Игналинская АЭС, процесс вывода которой из эксплуатации продолжается.

— Но мы же никогда не подняли вопрос о том, что она опасна. Хотя мы от этой старой станции получали много негативных процессов. Воду для охлаждения эта станция получала из Беларуси. И сброс отработанной воды шел также в Беларусь. Мы понимали: надо время для того, чтобы решить этот вопрос. Понимаем и сейчас, — сказал Лукашенко.

О европейской безопасности: «Отсутствуют видимые признаки готовности к поиску компромиссов»

— Думаю, не будет преувеличением сказать, что со времени окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь серьезного системного кризиса. Более того, отсутствуют видимые признаки готовности к поиску компромиссов.

О выборах: «Давайте выработаем перечень требований, а потом будем предъявлять претензии»

Лукашенко подчеркнул, что в вопросе проведения выборов не должно быть никаких двойных стандартов, когда, например, БДИПЧ ОБСЕ предъявляет к разным государствам разные требования, а к отдельным и вовсе таких требований не ставится.

— Постсоветские республики, насколько я помню, обратились в ОБСЕ: давайте примем устав ОБСЕ (удивительно, уважаемая организация не имеет своего устава) и, коль речь идет о выборных процессах, и они наиболее острые, вызывают сомнения в европейских государствах, давайте выработаем перечень требований к выборному процессу. И по этим требованиям будет предъявлять претензии или одобрять тот или иной выборный процесс. Но пока у нас и этого нет, — подчеркнул Лукашенко.