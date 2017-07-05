Мужчина увидел на параде ванну и решил ее купить. Оказалось, что на заводе ее не производят

Минчанин Андрей, посмотрев парад в День независимости, решил приобрести ванну из инсталляции компании «Керамин». Но не сложилось.

Ванна, которая заинтересовала минчанина во время просмотра парада. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Смотрел по телевизору парад, и во время него везли ванну. Мы собирались давно себе такую покупать. Зашел на сайт и именно про эту ванну информации не нашел, позвонил, чтобы узнать ее стоимость. Говорят, что это ванна производства не «Керамина» и завозится под заказ, — поведал Андрей о своей неудаче TUT.BY.

В «Керамине» подтвердили, что предприятие ванн не производит и «в ближайшей перспективе производить не будет». Однако в их магазинах можно купить ванны как сопутствующий товар. В инсталляции же на параде ванну использовали «как элемент декора на фоне кермической плитки».

Почему для декораторских целей не захотели использовать продукцию белорусского производства, там не уточнили.