Белорусский студент в Нидерландах: «Я получил стипендию примерно в 24 тысячи евро в год»

В рубрике «Учеба за границей» белорусские студенты рассказывают об учебе в зарубежных вузах.

Илья Малафей окончил первый курс Университета Маастрихта. Он учится на факультете свободных искусств и наук и получает образование бакалавра гуманитарных наук. Илья рассказал, почему выбрал этот вуз, как поступал и чем высшее образование в Нидерландах отличается от белорусского.

Илья Малафей в Маастрихте. Все фото: личный архив

О вузе

Я отучился год в Минском государственном лингвистическом университете на факультете межкультурных коммуникаций. Мне нравилась учеба, когда мы изучали лингвистику, но не нравилось, что гуманитарные предметы преподавали некачественно, семинарские занятия были для меня неэффективными, на занятиях не развивали навыки академического письма, публичных выступлений, а экзамены – это просто пересказ без критического осмысления. Я не хотел просто заучивать материал и не хотел после учебы отрабатывать.

Решил искать ВУЗ за границей со стипендией. В Европе таких вузов мало. Мне понравился Университет Маастрихта в Нидерландах. В вузе интенсивная программа, которая позволяет сократить обучение до трех лет и получить полноценную степень бакалавра.

Также мне показалось перспективным, что в университете студенты сами ставят вопросы, которые хотели бы изучить, сами читают об этом дома и отвечают на эти вопросы на следующей паре.

На моем факультете студент сам выбирает предметы. Так как мне интересны культурология, языки, политика, искусство, то эта система позволяет взять курсы из тех сфер, которые хочется изучить.

О поступлении

Илья в одной из местных галерей

Для поступления я не сдавал вступительные экзамены. Мне нужно было сдать тест по английскому языку на уровень владения языком. Он должен быть не ниже– B2-C1. Я сдавал TOEFL и набрал 110 баллов из 120. Также нужно написать мотивационное письмо и пройти собеседование по Skype. Эти два этапа являются самыми важными для принятия решения приемной комиссией. Затем идет отбор на стипендии. Стипендий – пять в год, на них большой конкурс. Я получил стипендию примерно в 24 тысячи евро в год.

Об учебе

Учебный год начинается в сентябре, а заканчивается в начале июля. Он делится на два семестра, а каждый семестр на три периода. За один период студенты проходят два предмета и тренируют навыки по академическому письму, исследовательской деятельности, проекту и другим предметам. В неделю по каждому предмету проходит два часа занятий в маленьких группах и по одной лекции, которые проводит профессор. В конце семестра студенты выбирают предметы на следующий семестр. Им помогает академический советник.

За один период можно пропустить одно-два занятия. При трех пропусках по уважительной причине студенту дают дополнительное задание, если пропустил более трех занятий – несдача курса. Его придется взять заново либо другой вместо него.

Перед каждым занятием нужно прочитать академические тексты в 40–80 страниц. Несмотря на мой хороший английский язык, учиться сложно. Нужно быть готовым, что поначалу будет трудно подолгу читать, а на задания будет уходить больше времени, чем у сверстников, которые учились на английском языке.

Об отметках и экзаменах

Каждый предмет может оцениваться двумя способами – экзамен или задание. Чаще экзамены проходят письменно: из пяти-шести предложенных вопросов нужно ответить на три-четыре в виде небольшого эссе. Для выполнения исследовательского задания студенту нужно найти конкретную проблему, поискать источники в библиотеке и написать исследование. Иногда экзаменационные вопросы выдаются студенту на дом. Тогда нужно ответить более развернуто и аргументированно.

Устных экзаменов почти нет. На экзамене нельзя получить автомат и нет зачетов.

Минимальная проходная отметка – 5.5, иногда 6.0. Если меньше, то придется пересдать. Если не сдал со второго раза – курс провален. Тогда студенту придется брать дополнительные предметы, чтобы получить степень бакалавра за три года обучения. Участие в дискуссиях, презентации, творческие задания в течение учебы могут оценить на экзамене.

Илья Малафей на рыночной площади Маастрихта

Система отметок 10-балльная с промежуточными баллами – 8.1, 8.2, 8.3 и т.д., но отметки 9 или 10 ставят редко. Обычно качественная работа с небольшими недочетами оценивается в 7.5–8.5, а работа на 9–10 считается выдающейся. В среднем студенты учатся на 7–8 баллов.

Если средний балл выше 7.5, то вместо трех предметов можно в течение полугода поработать в одной из предлагаемых университетом компаний или снимать документальный фильм. Это похоже на практику, как в белорусских университетах.

О списывании и пересдачах

Все работы студентов загружаются онлайн, где проверяются на плагиат среди студентов в университете и среди университетских баз по всему миру. Списывать на экзаменах не принято, и никто за этим особенно не следит. Однако если студент попытается списать и это заметят, то могут объявить выговор, лишить права сдавать экзамены, не засчитать курс или лишить права получить, например, диплом с отличием, несмотря на отличный средний балл.

В конце каждого семестра есть одна неделя для пересдач. Все пересдачи бесплатные. Пересдачи не считаются чем-то плохим, преподаватели всегда поддерживают и выясняют, почему не получилось сдать с первого раза. Если студент не сдает со второго раза, то предмет считается проваленным и не засчитывается. После выставления отметок преподаватели проводят инспекционный час, где дают комментарии и советы по поводу написанного экзамена или исследовательской работы.

Зачеток у студентов нет. Есть система, которая называется «Студенческий портал». Там происходит большая часть коммуникаций по поводу предметов: делают объявления, загружают материалы, сдают работы и публикуют отметки, индивидуально у каждого на личной странице. Работы студентов хранятся около 10 лет.

О студентах и преподавателях

У каждого студента свое расписание. Это удобно, но есть минус. Например, во время обучения в МГЛУ некоторые из моих одногруппников стали друзьями. Здесь общение на курсе поверхностное, и так как группа меняется шесть раз в год, пообщаться времени почти нет.

В университете нет дресс-кода. На моем факультете учатся те, кто ведет расслабленный образ жизни: многие выглядят как хиппи или одеваются необычно. Некоторые в университет приходят босиком.

Между преподавателями и студентами отношения неформальные. На паре можно кушать, выходить без разрешения. Особенно мне нравится, что на последней паре курса преподаватели всегда приносят печенье/яблоки/конфеты и угощают ими студентов. Сами преподаватели не принимают подарки.

Илья со своими друзьями в одном из пабов Маастрихта

О жилье и финансах

Мой университет государственный. Для иностранных студентов из стран, которые не входят в Евросоюз, обучение в университете стоит 10000 евро год, а для тех, чьи страны входят в ЕС– 3000 евро. Каждый год для пяти отобранных кандидатов из стран вне ЕС предоставляют стипендии, которые компенсируют стоимость обучения.

Студентам не предоставляют общежитие. Но есть жилье от университета, оно стоит от 450 евро, а у частного лица можно найти от 350 евро. Я живу в студенческом доме. В нем девять комнат, три туалета, две ванные и одна большая кухня. Я проживаю один в комнате, в ней есть мебель и интернет. Это стоит около 500 евро, плюс коммунальные услуги порядка 100. Моя стипендия покрывает все расходы на учебу, вид на жительство, страховку, жилье и ежемесячно остается на еду и жизнь.

Мне нравится в общежитии – отдельная комната, сад, просторная кухня, много студентов, расположение в центре города возле моего факультета.

Два раза в неделю клининговая компания убирает общие зоны – кухню, коридор, ванные, туалеты. Но из-за того, что в этом доме живет девять человек, бывает и шумно, и грязно.

Об отдыхе

В выходные нет занятий и есть время для отдыха. В свободное время я много гуляю по городу, катаюсь на велосипеде. В городе много молодежных пабов, но я посещаю их не часто. Я предпочитаю галереи, выставки. Для местных это довольно популярный способ времяпрепровождения. Иногда на открытиях выставок, кинофестивалях и т.п. я работаю волонтером. Еще я стараюсь много путешествовать по Нидерландам и в целом по Европе.

Также в студенческом доме периодически устраивают вечеринки. По вечерам в университете несколько раз в неделю проводятся гостевые лекции. Также почти каждый вечер на моем факультете проходят разные мероприятия: барбекю, открытый микрофон, поэтические вечера, кинопросмотры, которые я периодически посещаю.

Одно из необычных развлечений в моем городе – это банк еды. Каждую пятницу группа энтузиастов собирает в супермаркетах и на рынке еду с истекающим сроком годности и готовит ужин на сотню человек. Готовка и ужин происходит в бывшем производственном здании, которое выделили специально для этого мероприятия. Любой может присоединиться к волонтерам и помочь в готовке. Каждый желающий может прийти и поесть за 2–3 белорусских рубля. За полученные деньги волонтеры делают ремонт в этом помещении, закупают кухонное оборудование и продукты.

Еще одним необычным развлечением местных является посещение кофешопов, где продают марихуану. В Маастрихте разрешена покупка небольших количеств марихуаны для личного потребления, но только тем, кто является резидентом страны. Судя по статистике, нидерландцы такой возможностью не злоупотребляют.

Кому и почему стоит поступать

На мой факультет стоит поступать тем, кто хочет интердисциплинарного образования, благодаря которому можно научиться критически оценивать события и явления, хорошо писать, получить разнообразные навыки и знания из нескольких дисциплин.

Выпускники нашего университета поступают на степень магистра в Оксфорд, в университеты Лиги Плюща в США. Еще один плюс в том, что во время обучения можно бесплатно на полгода уехать по обмену в один из университетов-партнеров, а грант покроет перелет.

Но на мой факультет не стоит поступать тем, кто хочет заниматься какой-то узкой областью, или тем, кто хочет работать после окончания факультета. Это реально, но специальность не самая прикладная, так что лучше пойти сначала на магистра.

Также сюда не стоит поступать тем, кто не готов много работать.

Справка

Университет основан в 1976 году. По версии британского издания Times Higher Education, Университет Маастрихта занимает шестое место среди лучших молодых университетов мира.