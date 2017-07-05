«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?

Как разбирались с удивительным ДТП.

Это история произошла еще в октябре. Однако все это время водитель «Toyota» пытается доказать свою невиновность, пишет портал abw.by.

ДТП случилось недалеко от СИЗО на Володарского. Поравнявшись с Toyota, «автозак» стал поворачивать в сторону «Володарки» направо с крайней правой полосы. Водитель же Toyota Константин поехал прямо в сторону проспекта. И в этот момент он почувствовал толчок с правой стороны.

Большие габариты «автозака» сыграли злую шутку. Константин вызвал ГАИ, так как своей вины в данном обстоятельстве он не видел, ведь ехал со своей полосы прямо в сторону проспекта Независимости.

Однако результат разбирательства оказался для Константина неожиданным: он был признан виновным. Вот выдержка из одного документа:

Пункт 85 ПДД гласит: «Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.11.2010 №611)».

«Не соблюдал боковой интервал» — эта формулировка легла в основу предъявленных Константину претензий, что повлекло составление протокола и следующий за ним штраф. Согласиться с этим водитель не смог и встал на путь обжалования спорного для него решения.

По логике, автозак из правой полосы поворачивал направо, а поскольку габариты МАЗа значительнее, чем у его соседей по полосам движения, то единственный способ не наехать на тротуар при повороте — принять крайнее левое положение в своей полосе, после чего осуществить маневр.

Вот что по этому поводу предписывают ПДД:

65.2. при повороте направо транспортное средство должно двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги, если дорожными знаками (горизонтальной дорожной разметкой) не предписан иной порядок движения.

6. Если транспортное средство из-за своих габаритов либо по другим причинам не может выполнить разворот, поворот налево или направо с соблюдением требований пунктов 63, 65 и 77 настоящих Правил, допускается производить его с отступлением от этих требований, если это не создаст препятствия для движения других участников дорожного движения.

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 №526)

Чтобы понять позицию всех сторон, приведем выдержку из показаний водителя МАЗа:

«Начиная совершать поворот направо, почувствовал удар в переднюю левую часть». Это как? — зададим мы себе вопрос. При повороте направо заносит заднюю часть автомобиля, а не переднюю. Совершить поворот на МАЗе из крайнего правого положения в своей полосе без наезда на тротуар проблематично. Именно для этого законодатель и предусмотрел п.66 ПДД, где для совершения такого маневра (поворот направо) можно принимать крайнее левое положение в своей полосе, но не создавая при этом помех другим участникам движения. Кто видел, как поворачивает тот же автобус, знает, что задняя часть такого транспорта пересекает границы соседней левой полосы, о чем сообщает соответствующая надпись, и это очевидный факт. Водителям большегрузов хорошо известны эти особенности. Чтобы при повороте направо удар пришелся в переднюю левую часть МАЗа, водитель Toyota Константин должен был не то что «не соблюдать боковой интервал», а вообще выехать за пределы своей полосы с правой стороны по ходу движения. Но он-то ехал прямо, совершать подобные «маневры» ему незачем, да и выезд за пределы полосы ему не инкриминировали.

Чтобы достоверно установить обстоятельства ДТП, была назначена соответствующая экспертиза. Увы, экспертам эта ситуация оказалась не по зубам, уж очень сложное ДТП, в котором не представилось возможным установить место столкновения «простого «автозака» с «непростой» Toyota.

Не удалось установить в итоге виновника ДТП, так бывает. Только вот инспекторы ГАИ на месте происшествия виновника определили сразу, без тени сомнения им оказался Константин. И если бы, как говорится, не его «"активная гражданская позиция», то виновником он бы и остался.

Водитель Toyota получил от Госавтоинспекции уведомление следующего содержания:

Попробовал Константин обратиться в Белгосстрах, чтобы попытаться снять с себя бремя ремонта. Но и тут чуда не произошло.

В общем, история встречи спецтранспорта МАЗ и Toyota закончилась для водителя последней плохо. «Доказать виновность… не представляется возможным», а ремонт на почти 2000 долларов Константин оплатит из своего кармана.