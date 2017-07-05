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Общество
05.07.2017
Кирилл Иванов
«Безработных уже трудоустроили 1 мая. Они что, забыли?!»

Как белорусы отреагировали на новость об изменениях в декрет о тунеядцах.

Накануне министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал о концептуальных изменениях в декрете №3, разработанных по требованию Александра Лукашенко.

— Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни, — заявил чиновник.

Судя по реакции пользователей Байнета, попытка властей исправить ситуацию не вызывает у белорусов большого оптимизма. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Какие могут быть изменения, когда нету рабочих мест?»

«Просто отменить. Вместо того, чтобы брать налог с бедных и нищих, ввести налог на богатство чиновники не хотят. Ведь не обездоленным придется их содержать, а самим платить на свое содержание, а то настроили «бедные чиновники» дома по миллиону долларов. Позор».

«Зачем подымать экономику, если можно просто налоги ввести».

«А упор на создание новых рабочих мест и достойной оплаты труда наше государство не хочет сделать? В последнее время у них упор на то, как бы и за что с народа денег содрать!»

«Хватит ныть и искать виноватых. Каждый должен заниматься своим делом. Чиновники своим, а мы, граждане, своим. Работать, создавать продукт и тем самым повышать свой уровень жизни. Короче, не надо ждать, что кто-то придет и что-то вам даст».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«А не проще ли взять и просто отменить декрет №3 и больше им не терроризировать людей? Куда они собираются трудоустраивать и как? Специалиста с высшим образованием в качестве штукатура-маляра?».

«Какое-то рабство».

«Так все граждане же уже и так работают! 1 мая каждого безработного уже трудоустроили. Они что, забыли?! Безработных нет в стране! А раз так, то надо отменить за ненадобностью этот бесполезный декрет».

 
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