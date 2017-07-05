«Говори правду» призвала участников ПА ОБСЕ «всесторонне обсудить политическую ситуацию в Беларуси»

В Минске открывается ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Планируется принять 15 резолюций, в том числе 2 «провокационные».

Более 600 гостей уже прибыли в Минск для участия в 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем парламента (Скупщины) Черногории Иваном Брайовичем, помимо основных резолюций, которые будут рассматриваться на трех общих комитетах, ряд государств внесли свои. Таких резолюций 15. В том числе внесены две резолюции, «направленные против Республики Беларусь». Спикер считает подобные документы провокационными, которые, «вместо того чтобы объединять, сеют новые зерна конфронтации».

Содержание этих резолюций Андрейченко не уточнил.

Ожидается, что по итогам сессии участники ассамблеи примут Минскую декларацию.

«Говори правду»: «Призываем участников ПА ОБСЕ всесторонне обсудить политическую ситуацию в Беларуси»

В связи с проведением в Минске Парламентской Ассамблеи ОБСЕ кампания «Говори правду» выступила с заявлением, где приветствовала этот шаг, который «должен способствовать развитию диалога между Беларусью и международным сообществом, содействовать внутренним переменам, в первую очередь, в области прав и свобод граждан, проведения свободных выборов и дальнейшей политической либерализации».

В заявлении отмечены положительные шаги, которые были предприняты правительством за последнее время.

«В Национальном собрании появились представители демократических сил и гражданского общества, освобождены задержанные по делу «Белого легиона», часть независимых газет вернулись в подписку, после 7 лет попыток была зарегистрирована «Говори правду», начался диалог между властью и гражданским обществом», — отмечают подписанты.

Вместе с тем, по мнению «Говори правду», есть еще вопросы, которые требуют срочного решения.

«Уголовное дело по «Белому легиону» не прекращено, журналисты фрилансеры испытывают постоянное давление со стороны властей, целый ряд политических, общественных и правозащитных организаций годами не могут получить регистрацию, а в уголовном кодексе до сих пор присутствует статья за действие от имени незарегистрированной организации. Мирные протесты граждан, прошедшие этой весной, были брутально подавлены. Смертная казнь до сих про приводится в исполнение», — перечисляется в заявлении.

Кроме того, в «ГП» отмечают, что в избирательное законодательство Беларуси так и не внесены изменения с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

«Призываем участников Парламентской Ассамблеи ОБСЕ всесторонне обсудить политическую ситуацию в Беларуси и отметить в итоговой резолюции важность для развития Беларуси политических реформ по следующим пунктам:

- упростить общественным организациям процедуру регистрации (взять за образец регистрацию Учреждения) и отменить статью уголовного кодекса за действие от имени незарегистрированной организации;

- гарантировать право граждан на мирный протест – изменить порядок проведения массовых акций с заявительного на уведомительный;

- реализовать право на честные и справедливые выборы, через внесение в избирательное законодательство изменений согласно рекомендациями разработанным БДИПЧ ОБСЕ и демократическими силами;

- ввести мараторий на смертную казнь;

- создать условия для безопасной работы журналистов в Беларуси, дать аккредитацию телеканалу Белсат;

- обеспечить максимальную прозрачность учений «Запад 2017» через приглашение наблюдателей».

«Говори правду» также призывает БДИПЧ ОБСЕ сформировать миссию наблюдения на местные выборы, которые пройдут 18 февраля 2018 года и могут быть важным шагом вперед в развитии политической конкуренции и демократии в Беларуси.

«Сегодня правительство в Беларуси хочет провести экономические реформы без изменений в политической сфере. Важно понимать, экономические реформы не дадут должного эффекта без политических изменений. Мы уверены, именно политические реформы позволят построить диалог в Беларуси, который сможет объединить общество, раскрепостить инициативу и создать условия для экономического роста и процветания страны», — отмечается в заявлении.

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Беларусь впервые в своей независимой истории принимает это мероприятие. Делегаты сессии — депутаты парламентов стран — участниц ОБСЕ.

По данным пресс-службы ОБСЕ, в центре повестки минской сессии — борьба с терроризмом, изменением климата, тема миграции и укрепление механимов ОБСЕ по соблюдению прав человека. Ожидаются также дебаты по ситуации в Украине, разоружению, конфликтам на Южном Кавказе, кибербезопасности, смертной казни и борьбе с коррупцией.

Сессия будет проходить до 9 июля.