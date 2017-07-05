ЧП произошло в 50 метрах от поста ОСВОДа.

В Лепеле около пляжа погиб 11-летний мальчик, приехавший из столицы на каникулы к бабушке, сообщает TUT.BY. Ребенок с друзьями играл в лесу. Они выкопали яму, которая обрушилась. Друзья не смогли самостоятельно откопать минчанина Максима и побежали звать помощь — в 50 метрах находился пост ОСВОДа.

Спасатель прибежал на место и откопал мальчика. Однако тот уже не дышал, пульс не прощупывался, нос и рот были забиты песком. Мужчина делал ему искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Когда приехали медики, они констатировали смерть подростка.

Спасателей на воде уже допросили в милиции. Они говорят, что следят за теми, кто на воде, а не на суше. Тем более — в лесу. К тому же из-за обрыва с поста не было видно детей, а криков не слышно. Правоохранители проводят проверку.