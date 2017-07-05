США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету

Ким Чен Ын: это «подарок» ко Дню независимости.

Минобороны США объявило, что испытанная 4 июля северокорейская ракета «Хвансон-14» относится к классу межконтинентальных. Пентагон подтвердил, что запуск демонстрирует угрозу США со стороны КНДР.

Государственное информагентство Северной Кореи (ЦТАК) после этого опубликовало заявление главы страны Ким Чен Ына, который назвал запуск «подарком ко Дню независимости» США (празднуется 4 июля). Северокорейский лидер приказал подчиненным «почаще посылать янки большие и маленькие подарки».

Эксперты полагают, что максимальная дальность полета северокорейской ракеты составляет 6700 километров, что позволяет ей достигнуть Аляски, но не континентальных штатов (от КНДР до западного побережья США более 8 тысяч километров). Аналитики также считают, что у Пхеньяна пока нет достаточно компактных ядерных зарядов для такой ракеты.

Заявление Минобороны США расходится с оценками Южной Кореи и России, которые ранее сообщили, что «Хвансон-14» — ракета средней дальности с радиусом поражения не более 5,5 тысячи километров.

Совет Безопасности ООН соберется 5 июля на экстренное заседание в связи с северокорейскими испытаниями. Южная Корея и США в ответ на запуск провели учения рядом с Корейским полуостровом. Россия и Китай призвали обе стороны к деэскалации конфликта.