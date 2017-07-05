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Общество
05.07.2017
Салiдарнасць
Белорусы о погоде в июле: «Это больно»

Дожди и грозы продолжатся в ближайшие дни.

5 июля ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, порывистый, днем в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

6 июля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.

7 июля в отдельных районах, в основном по северо-востоку, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+21°С, по юго-западу до +23°С.

Судя по всему, начало июля не оправдывает надежды тех из белорусов, кто надеялся, что настоящее лето все же наступит после контрастного июня. Как видим, погода решила не останавливаться на майском снеге, и продолжает нас удивлять непрерывно холодным летом.

Впрочем, не стоит пугать себя долгосрочными прогнозами погоды. Специалисты рекомендуют обращать внимание на наиболее достоверные трехдневные прогнозы.

 
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