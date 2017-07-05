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Зацепило!
05.07.2017
Кирилл Иванов
Почему Минщина при Шапиро «не преуспела в развитии»

Зацепило! Несколько мыслей о реальных полномочиях и возможностях руководителей областей.

Назначая нового руководителя Минского облисполкома, Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых заявлений.

— Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником, — упрекнул Семена Шапиру глава государства, не называя фамилии бывшего руководителя Минской области.

И тут же заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

В чем же здесь противоречие? Ответить на этот вопрос поможет знакомство с особенностями упомянутой Лукашенко ротации кадров в Беларуси.

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Начнем с того, что вряд ли стоит ожидать стремительного развития регионов, которыми руководят не избранные жителями области, а назначенные из столицы чиновники. Им не нужно завоевывать доверие избирателей, чтобы победить на выборах. Не нужно оправдывать оказанное доверие словом и делом. Не нужно бояться не быть переизбранными. Они подотчетны лишь тому, кто их назначил на должность.

Как правило, «губернаторы» являются чужаками на вверенной им территории. Тот же Шапиро, прежде чем руководить родной ему Минщиной, несколько лет возглавлял Гродненскую область. А до него Гродненщиной руководил выходец из Могилевской области Владимир Савченко. Как и нынешний глава Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

И еще один немаловажный момент: ни один сегодняшний белорусский топ-чиновник (за исключением сами знаете кого) не может с полной уверенностью сказать, чем он будет заниматься завтра — руководить ли областью, хоккеем, балетом, агрокомбинатом «Мачулищи» или изучать собственное уголовное дело в СИЗО.

Согласитесь, сложно преуспевать в развитии вверенной тебе области, держа в голове такие перспективы.  

Все вышеперечисленные особенности делают из руководителей областей классических временщиков. Недаром в официальном обиходе за ними закрепилось раздражающее многих слово «губернатор». Но кое-то наверху, судя по всему, видит в этом наименовании особый смысл.

Расшифровать его можно с помощью энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона времен поздней Российской империи. Согласно его страницам, губернатор — это «непосредственный начальник губернии, первый блюститель неприкосновенности прав верховной власти, польз государства и повсеместного, точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов правительствующего сената и предписаний начальства».

Такое видение роли и места чиновников в политической системе страны вполне логично для человека, давно наделившего себя царскими полномочиями. Человека, исключившего себя из списка руководителей, подлежащих регулярной ротации.

 
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