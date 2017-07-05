Достопримечательности Беларуси, которые мы потеряли

У нас, конечно, есть список из 34 достопримечательностей Беларуси, которым мы гордимся – но он мог бы быть гораздо более длинным.

К сожалению, слишком часто, когда водишь иностранных друзей любимыми маршрутами, приходится проводить экскурсию по воображаемой Беларуси: вот здесь было очень крутое здание, но его снесли. Выбрали достопримечательности Беларуси, которыми мы могли бы гордиться – если бы они еще существовали.

Брест, Костел святой Софии

Костел и монастырь доминиканцев в Бресте начали строить в 1628 году. Доминиканцы рассматривали храмы как оборонительные сооружения, и этот не был исключением: он находился за городским валом рядом с оборонительной башней. Меценаткой строительства стала София Локницкая, дочь секретаря королей Речи Посполитой. Незадолго до смерти она решила пожертвовать все свое состояние на постройку, причем условием было окончание строительства еще при ее жизни – и костел был готов в 1647 году.

София любовалась им еще четыре года, а из мрамора, заказанного для оформления интерьера, заказала себе еще и надгробие. Второй меценаткой стала Святослава София Пражмовская, которая использовала для этого деньги и связи, оставшиеся ей от четырех скончавшихся мужей: у храма появляются каплицы, а у иконы Божьей матери внутри – серебряный оклад. Захватывающая история и богатые покровительницы не уберегли костел от разрушения в 1857 год

Церковь святого Николая

Церковь оборонного типа просуществовала в городе с XIV по XIX век: она упоминается еще в 1390 году, когда Брест получил Магдебургское право, а в 1596 году в ней была подписана Брестская уния, определившая религиозную жизнь жителей Великого Княжества Литовского. Церковь несколько раз перестраивалась, на сохранившихся изображениях – здание с треугольной крышей и двумя круглыми башнями. Но после постройки Брестской крепости в 1840-50-ые от здания не осталось ничего..

Витебск, Церковь Ильи Пророка

Жена польского короля и великого князя литовского Казимира Ягеллона в Ильин день, 20 июля, чуть не утонула, но все-таки спаслась. В благодарность король велел построить на берегах Западной Двины, Днепра и Сожа шесть церквей в честь Ильи Пророка, что и было сделано в 1447 году.

Одна из церквей появилась и в Витебске. Сколько она просуществовала, неизвестно, но в 1746 году упоминается деревянная Ильинская церковь, построенная купцами Запольскими. Правда, на дверях храма видели надпись 1643 – поэтому в качестве даты основания можно встретить все три даты. Церковь несколько раз переходила от униатов к православным и обратно, а в 1904 году сгорела от удара молнии. Ее восстановили и снова разрушили во Вторую мировую, уже окончательно – снова восстанавливать не стали. Увидеть церковь можно на картинах Шагала.

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