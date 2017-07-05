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Общество
05.07.2017
Поможем «Крыльям Ангелов» перелететь океан

Команда, созданная родителями детей с инвалидностью, собирает на «Улье» средства, чтобы привезти в Беларусь американский опыт и профессиональную беговую коляску.

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

Команда «Крылья Ангелов» – некоммерческая организация из Минска, которая поддерживает работу спортивного клуба для детей с инвалидностью и их родителей. Летом в Лошицком парке, а зимой в манеже Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике столкнувшиеся с проблемой инвалидности семьи занимаются вместе со спортивными волонтерами.

– За полтора года подопечные клуба успели поучаствовать в четырех международных марафонах и множестве пробегов в Беларуси, – рассказывает руководитель команды «Крылья Ангелов» Дмитрий Тимашков. – Родители преодолевали дистанции вместе со своими детьми, толкая их перед собой в специальных колясках для спорта. Мы делаем это ради здоровья и активного образа жизни людей, которых затронула проблема инвалидности, а также для окружающих, которые мало знают о реальных возможностях и потребностях таких людей. В Минске и Витебске мы нашли уже сотни последователей, помогли не одному десятку семей с детьми, состояние которых медики называли безнадежным.

Недавно амеркианские коллеги из организации myTeamTriumph пригласили «Крылья Ангелов» в США (Грин Бэй, Висконсин) и предложили обширную программу обмена опытом и совместные пробеги с 19 по 22 июля.

— Мы также сможем привезти в Беларусь коляску для профессионального спорта, — говорит Дмитрий Тимашков. — Мы ожидаем, что тесные связи с более опытным партнером помогут рационально строить планы дальнейшей деятельности «Крыльев Ангелов», а публикации в СМИ привлекут к нам и другие семьи, оказавшиеся в социальной изоляции из-за инвалидности ребенка.

Чтобы собрать деньги на авиабилеты в США для трех участников команды – двух взрослых и ребенка – представители организации разместили проект на краудфандинговой площадке «Улей».

— Мы обращаемся с просьбой о финансовой поддержке ко всем соотечественникам, кому по душе наша инициатива выхода из замкнутого круга проблем и безнадежности, в котором оказываются столкнувшиеся с проблемой инвалидности семьи, — говорит Дмитрий Тимашков.

Поддержать проект небольшой суммой можно по ссылке.

Спонсорами проекта уже выступили родители детей с инвалидностью, участники бегового сообщества, бизнесмен и меценат Юрий Зиссер, а также белорусы из США.

– Многие белорусы Америки хотят помочь соотечественникам и делают это, – говорит заместитель председателя Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) Вячеслав Бортник. – Наше объединение – самая старая и уважаемая белорусская организация в США, основанная еще в 1949 году. У нас есть рассылка, на которую подписано много американских белорусов. Главным инициатором помощи «Крыльям» стала Алла Орса-Романо, многолетний спонсор белорусских инициатив культурной направленности. Ее поддержали Янка Запрудник, Витовт Кипель, Лиза Литарович и другие благотворители.

Дополнительная информация – на странице Команды в сети Фейсбук

Интернет-странице Команды

по тел. +375291123253 (специалист по связям Ирина Дергач)

+375296688888 (директор Дмитрий Тимашков)

 
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