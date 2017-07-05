За счет чего оживляется экономика

Насколько зарплата приблизится к заветным 500 долларам и что приведет к росту белорусской экономики – об этом директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик.

По оценкам эксперта, озвученным на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?», в первом квартале этого года прекратилось снижение потребления домохозяйств, внутренний спрос стал улучшаться, снизилось падение инвестиций, уже семь кварталов не увеличивается разница в темпах роста зарплаты и производительности труда в долларовом измерении.

Это означает, что власти проводят довольно взвешенную политику доходов, отметил экономист. После восьми кварталов спада в первом квартале 2017 года наметился рост производительности труда.

− Самое позитивное – если посмотреть на амплитуду циклического компонента реальной зарплаты или пенсии по сравнению с тем, что было накануне предыдущих электоральных событий, она снизилась. То есть, политика доходов сейчас гораздо в меньшей степени обусловлена разного рода политическими факторами. Это говорит о том, что многие уроки были извлечены из прошлых ошибок, − представил свои наблюдения Александр Чубрик.

Экономический рост, который наметился в первые пять месяцев этого года (0,9%) был обусловлен циклическими факторами, отметил эксперт.

− Темпы роста циклической составляющей практически такие же, как были накануне кризиса 2011 года, когда экономика довольно активно развивалась, − подчеркнул эксперт.

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