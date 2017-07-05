Кто в Беларуси зарабатывает на популярности американских ресторанов и отелей?

Несмотря на экономическую депрессию, количество американских брендов в жизни белорусских потребителей увеличивается.

В течение первых шести месяцев 2017 года на рынке Беларуси появился первый из ресторанов-бургерных Carl`s Jr. Restaurants. Его открыл известный минский предприниматель Иван Малько в торговом центре Galileo.

Carl`s Jr. Restaurants занимает 29-е место в топ-500 самых популярных франшиз США, который недавно опубликовало издание Entrepreneur (2017 Franchise 500 Ranking). Эта сеть ресторанов быстрого питания присутствует в Эквадоре, Мексике, Сингапуре, Таиланде и России.

По каким еще самым популярным брендам совпадают интересы американского и белорусского бизнеса, а также предпочтения потребителей двух стран?

Второе место в топ-500 в этом году досталось одному из самых первых американских брендов в Беларуси – McDonald`s. В рейтинге его опережает только сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven.

Правда, сеть заведений по франшизе McDonald`s в Беларуси развивает не белорусский бизнес, а представитель Казахстана Кайрат Боранбаев. Он получил франшизу на белорусский рынок в 2015 году.

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