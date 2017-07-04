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04.07.2017
TUT.BY
Чартер из Хургады задержали на сутки: «Два раза выходили на взлет и нас возвращали»

Пассажиры чартерного рейса «Белавиа» Хургада - Минск, которые должны были вылететь из египетского аэропорта рано утром 1 июля, улетели лишь в полдень 2 июля.

Рейс из Хургады в Минск должен был вылететь в 7.45 (по местному времени) 1 июля, но не улетел.

— Мы два раза выходили на взлет и два раза нас возвращали. Когда мы второй раз выехали на полосу и нас вернули — получается, мы готовы были лететь на сломанном самолете? — возмущается пассажир Марина. — Пассажирам не сказали, что случилось с самолетом. Причем, когда нас первый раз отправляли на рейс, в паспортах проставили выездные штампы, то есть вернуться в общую зону аэропорта мы уже не могли. Сидели в каком-то закрытом помещении, где был только туалет.

Пассажиры чартера 1 июля прождали рейс в аэропорту до четырех часов дня.

— Самое что обидное, что никто не удосужился отправить за нами новый самолет. Говорят: летите на починенном, — писали пассажиры в редакцию. — Но как так можно? Ведь мы летим семьями, у нас маленькие дети.

Марина вспоминает, что «Белавиа» сначала раздала питание, которое предполагалось выдавать в полете, потом — по бутылке питьевой воды.

— Знаю, что воды не всем хватило, но люди уже сами делились. Позже принесли по кусочку выпечки.

1 июля самолет «Белавиа» из Хургады так и не улетел. Пассажиров отвезли в гостиницу. Они вылетели в Минск на следующий день, 2 июля, в 13.03 по местному времени.

В пресс-службе «Белавиа» TUT.BY рассказали, что задержка рейса 8214 Хургада - Минск составила 25 часов 24 минуты.

— При рулении в аэропорту Хургада на борту самолета Боинг 737−800 сработала система извещения о неполадке. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, — рассказывают в авиакомпании. — Для устранения возможных неполадок вызвали техническую бригаду. После проверки выявили и устранили сбой датчиков пожарной сигнализации, после чего самолету дали разрешение на взлет. Но при выруливании на ВПП повторно загорелось табло с сообщением о неполадке.

Экипаж принял решение не вылетать. В срочном порядке вызвали представителей авиакомпании для выявления возможных неисправностей воздушного судна. Неполадку датчиков наши специалисты устранили. 2 июля самолет вылетел в Минск, когда получил все необходимые разрешения специалистов двух стран.

В пресс-службе добавляют, что отправить другой самолет за пассажирами не было возможности — большая загрузка в связи с высоким сезоном.

«Белавиа» отмечает, что авиакомпания связалась с туроператором, заказчиком рейса. Туроператор предоставил пассажирам гостиницу, авиакомпания — питание.

— Авиакомпания приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию и все возможные неудобства, связанные с ней.

 
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