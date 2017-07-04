Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Чартер из Хургады задержали на сутки: «Два раза выходили на взлет и нас возвращали»
Вчитайтесь! Почему агротрэш на парадах – это хорошо для всех
В Киеве задержали «Робин Гуда», который бонусом оставлял в банках шоколадки
Министр рассказал про основной акцент в изменениях декрета «о тунеядцах»
Дырэктар Інстытуту Дэлёра: «Пуцін ня можа сабе дазволіць пасьпяховых суседзяў»
Лукашенко подписал указ об адресных субсидиях на жилье
Обращение к российским родителям: «Не отдавайте детей этой крокодильей, подонковской, подлой системе»
Застрэліўся былы начальнік міліцыі ва Ушачах
В Бресте умер молодой десантник
Первые в июле торги зафиксировали рост курса доллара
Учителя признали вину на суде по делу о гибели школьницы на картофельном поле
Лукашенко назначил губернатора Минской области
Белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября
По всей Беларуси ожидаются дожди и грозы
Погоня и Сталин на одном билборде. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
О чем пожалел Лукашенко
О чем говорил Лукашенко на параде. Четыре цитаты
Автозаки в честь Дня Независимости
Статкевич провел в Минске акцию протеста
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой
Автозаки в честь Дня Независимости
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Дворец наслаждений
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
04.07.2017
citydog.by
Вчитайтесь! Почему агротрэш на парадах – это хорошо для всех

Минчанин Евгений Каменко живет и работает в Калифорнии около полугода. Вчера он смотрел, как Минск празднует День Независимости Беларуси, а сегодня идет праздновать День Независимости США. И, кажется, он понял, почему эти праздники так похожи.

Мы к такому привыкли. Как празднуют День Независимости в США

Судя по магазинным полкам, главный праздничный символ жителя Калифорнии – походный стульчик. Этот атрибут выдает любого праздного жителя с головой. Всем понятно: житель Калифорнии выбрался в люди. И совсем скоро стульчик будет разложен на пляже. А может быть, на поляне. Или, не исключено, в центре многотысячной толпы.

Рядом со стульчиком жителя Калифорнии наверняка расположатся стульчики его друзей. Между стульчиками – сумка-холодильник, потому что жарко. Вокруг стульчика – простые радости жизни, будь то солнце или национальный праздник. Такая понятная индивидуальная вселенная.

Так получилось, что святки независимости я праздную на две страны. Пока на родине на ночь глядя будут гаснуть мониторы и загораться звезды, калифорнийское солнце принесет мне новый день и День независимости другой страны. Здесь, за океаном, будут пляски. И песни. И парад. И я не увижу ничего нового, такого, чтобы ах.

Я знаю, что там будет. Пройдет военный оркестр. Проскочат девочки-чирлидеры. Прожужжат велосипедисты. Промаршируют моряки. Прогудит военная техника. Владельцы проведут украшенных американскими флагами собачек. На платформах грузовиков проедут местная рок-группа, гимнастки, клуб любителей чего-нибудь, представители какой-нибудь местной ассоциации, студенческие братства. Наверное, шериф и пожарные.

Потом все разбегутся по газончикам. Вечером салют.

Ничего не напоминает? Если заменить холодильники гимнастами, то суть особо не поменяется, правда? Но есть что-то, что заставляет тысячи американцев получать от праздника всамделишное удовольствие.

Почему американцы верят в парады, а мы – нет

4 июля – еще и последний день работы ежегодной ярмарки Сан-Диего. Внутри павильонов — загоны с племенными передовиками и сонные кролики. Вокруг незатейливые аттракционы в стиле «попади мячом в кольцо», качели-карусели (один в один парк Челюскинцев) и нездоровая еда. И десятки тысяч обычных людей.

Самое популярное на ярмарке зрелище – поросячьи бега. С хихами, хахами и незатейливым конферансом. Поросяткам крошат печеньки, поросятки бегут и визжат. Визжит в первобытной радости почтенная публика. Параллельно за копейки скупает плюшевые поросячьи носы и пилит в них селфи, не отходя от кассы.

Через дорогу в гоночном павильоне ревут монстр-траки – аутентичное американское развлечение склонных к гигантомании. Я сижу и жду начала, копаюсь в фейсбуке, а тут резко все встают и прикладывают руку к сердцу. Начинает играть американский гимн, и я оказываюсь в центре совершенно удивительной картины – среди одухотворенных людей, которые встали и запели.

В ушах почти у каждого – беруши (потому что шум), у детей ведро попкорна (потому что традиция), в руке здоровенная индюшачья нога гриль, обтянутая беконом (потому что вкусно), вторая рука на груди, тихо шевелятся губы.

С чего бы в America’s Finest City, как гордо называет сам себя Сан-Диего, людей веселят такие праздные, на первый взгляд, мелочи? В городе, где количество медицинских стартапов превышает все возможные показатели? Где расшифровывают геном и работают над биотехреволюцией? Где в прибрежном «Марриотте» до отказа забита собственная марина для парковки гостевых яхт? Где стоимость жилья исчисляется не одним миллионом? Где на выпуске местного университета читает лекцию Далай-лама? Где с публичными лекциями выступают господа Пенроуз, Хомски и Патил – имена, которые в научном мире сродни новым пророкам.

Продолжение мнения читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.4 (оценок:10)
Главное
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
Латынина: «Путин утратил независимость России»
Уроженец России и аграрий: 5 фактов о новом главе Миноблисполкома Исаченко
Поротников: «Возникает вопрос, у кого отнять деньги?»
«Дело патриотов»: эволюция власти или просто деньги кончились?
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY