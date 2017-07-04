Вчитайтесь! Почему агротрэш на парадах – это хорошо для всех

Минчанин Евгений Каменко живет и работает в Калифорнии около полугода. Вчера он смотрел, как Минск празднует День Независимости Беларуси, а сегодня идет праздновать День Независимости США. И, кажется, он понял, почему эти праздники так похожи.

Мы к такому привыкли. Как празднуют День Независимости в США

Судя по магазинным полкам, главный праздничный символ жителя Калифорнии – походный стульчик. Этот атрибут выдает любого праздного жителя с головой. Всем понятно: житель Калифорнии выбрался в люди. И совсем скоро стульчик будет разложен на пляже. А может быть, на поляне. Или, не исключено, в центре многотысячной толпы.

Рядом со стульчиком жителя Калифорнии наверняка расположатся стульчики его друзей. Между стульчиками – сумка-холодильник, потому что жарко. Вокруг стульчика – простые радости жизни, будь то солнце или национальный праздник. Такая понятная индивидуальная вселенная.

Так получилось, что святки независимости я праздную на две страны. Пока на родине на ночь глядя будут гаснуть мониторы и загораться звезды, калифорнийское солнце принесет мне новый день и День независимости другой страны. Здесь, за океаном, будут пляски. И песни. И парад. И я не увижу ничего нового, такого, чтобы ах.

Я знаю, что там будет. Пройдет военный оркестр. Проскочат девочки-чирлидеры. Прожужжат велосипедисты. Промаршируют моряки. Прогудит военная техника. Владельцы проведут украшенных американскими флагами собачек. На платформах грузовиков проедут местная рок-группа, гимнастки, клуб любителей чего-нибудь, представители какой-нибудь местной ассоциации, студенческие братства. Наверное, шериф и пожарные.

Потом все разбегутся по газончикам. Вечером салют.

Ничего не напоминает? Если заменить холодильники гимнастами, то суть особо не поменяется, правда? Но есть что-то, что заставляет тысячи американцев получать от праздника всамделишное удовольствие.

Почему американцы верят в парады, а мы – нет

4 июля – еще и последний день работы ежегодной ярмарки Сан-Диего. Внутри павильонов — загоны с племенными передовиками и сонные кролики. Вокруг незатейливые аттракционы в стиле «попади мячом в кольцо», качели-карусели (один в один парк Челюскинцев) и нездоровая еда. И десятки тысяч обычных людей.

Самое популярное на ярмарке зрелище – поросячьи бега. С хихами, хахами и незатейливым конферансом. Поросяткам крошат печеньки, поросятки бегут и визжат. Визжит в первобытной радости почтенная публика. Параллельно за копейки скупает плюшевые поросячьи носы и пилит в них селфи, не отходя от кассы.

Через дорогу в гоночном павильоне ревут монстр-траки – аутентичное американское развлечение склонных к гигантомании. Я сижу и жду начала, копаюсь в фейсбуке, а тут резко все встают и прикладывают руку к сердцу. Начинает играть американский гимн, и я оказываюсь в центре совершенно удивительной картины – среди одухотворенных людей, которые встали и запели.

В ушах почти у каждого – беруши (потому что шум), у детей ведро попкорна (потому что традиция), в руке здоровенная индюшачья нога гриль, обтянутая беконом (потому что вкусно), вторая рука на груди, тихо шевелятся губы.

С чего бы в America’s Finest City, как гордо называет сам себя Сан-Диего, людей веселят такие праздные, на первый взгляд, мелочи? В городе, где количество медицинских стартапов превышает все возможные показатели? Где расшифровывают геном и работают над биотехреволюцией? Где в прибрежном «Марриотте» до отказа забита собственная марина для парковки гостевых яхт? Где стоимость жилья исчисляется не одним миллионом? Где на выпуске местного университета читает лекцию Далай-лама? Где с публичными лекциями выступают господа Пенроуз, Хомски и Патил – имена, которые в научном мире сродни новым пророкам.

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