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Комментарии
04.07.2017
Дмитриев: «Представьте себе, что завтра все изменится»

Один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев – о «Дне вышиванки» в экономике, политике, социальной сфере. К чему надо быть готовыми.

«На заре вышиваночного бума Александр Федута и Франак Вечорко спорили, вышимайка это настоящая вышиванка или нет, – вспоминает политик у себя в Facebook. – Тогда Франак обосновывал необходимость вышимайки необходимостью выхода в массовую культуру. Но, это было всего лишь еще одно ответвление той же самой субкультуры.

В массы вышиванка пошла в тот момент, когда ее на вооружение решило взять государство. Фейсбук пестрит фотографиями и комментариями с официального Дня вышиванки. Если коротко резюмировать отзывы – власть взяла эстетически прекрасную идею вышиванки и устроила агротреш, все испортила.

Современный мир безусловно сплошное пространство копипаста. Все крадут у всех. Копируют, адаптируют, заменяют названия. Но главное изменение современного мира не в том, что все копируется, а в том, что просто украсть ничего не возможно.

Лучшим примером является Китай, как главный «копировальный» центр технологий. Чтобы качественно копировать поднебесная вкладывает в науку, образование и исследования астрономические суммы (369 млрд в абсолютном выражении). Копирование – это теперь сложный технологический процесс, который ничем не уступает по своей сложности созданию, а иногда должен превосходить его. Как в литературе, где переводчик должен быть не менее талантлив, чем автор.

Именно это произошло с Днем вышиванки. Совершенно понятно, власть не хотела испортить День вышиванки, это не результат заговора или халатности. Наоборот, уверен, каждый, кто имел отношение к этому празднику понимали, что он будет обсуждаем и комментируем. Поэтому старались, как могли, чтобы сделать все по высшему разряду.

В итоге, его проведение напомнило старый советский анекдот: «Если собираем детскую коляску четко следуя инструкции получается автомат Калашникова».

И это хороший повод задуматься. Если не получается заимствовать даже такой не сложный элемент как «День вышиванки», то как проводить перемены?

Даже сегодня, когда скорость реформ медленная, есть очевидная разница в понимании одних и тех же слов наверху и внизу. Наверху говорят: «Свобода малому бизнесу». Внизу слышат: «Найти другой алгоритм проверок» и называют это «мониторинг». На одной встрече региональный чиновник говорил мне: «Я за малый бизнес и поддерживаю его. Есть идея, приходи, рассказывай. Если хорошая – всегда поддержу». Он искренне хочет сделать, как лучше. Но варианты этого «лучше» строго ограничены его опытом и знанием.

Представьте себе, что завтра все изменится. Президент (не важно, как его фамилия) начинает реформы, меняет законодательство, систему управления, пытаясь перенять опыт реформ. А после этого, властным этажом ниже, эти инновации встречают исполнительные чиновники, которые будут делать все, как можно лучше. Как они делали все это время. И мы снова будем удивляться «Дню вышиванки» в экономике, политике, социальной сфере.

Как мне видится, есть два главных механизма, чтобы «День вышиванки» не превратился в «День сурка». Первый, показывать чиновникам другой опыт. Возить их на всевозможные стажировки, поддерживать образование в европейских Вузах, расширять программы для обмена опытом. Второй, нам самим шаг за шагом пытаться взаимодействовать на разных уровнях. Это сложно, так как пока что власть не видит в гражданском обществе полноправного партнера. Но говорить все же уже готова.

Впереди новый этап. Нужно будет делиться идеями, уметь находить общий язык и действовать сообща. И мы должны быть к нему готовы».

 
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