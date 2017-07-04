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Общество
04.07.2017
Министр рассказал про основной акцент в изменениях декрета «о тунеядцах»

При пересмотре концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА отметил, что по требованию Александра Лукашенко декрет №3 концептуально пересматривается:

— Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Чиновник подчеркнул, что «будут предприняты все меры по трудоустройству человека».

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