Министр рассказал про основной акцент в изменениях декрета «о тунеядцах»

При пересмотре концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА отметил, что по требованию Александра Лукашенко декрет №3 концептуально пересматривается:

— Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Чиновник подчеркнул, что «будут предприняты все меры по трудоустройству человека».

Декрет №3. Депутат рассказал, к кому государство должно подойти пожестче