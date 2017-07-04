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Комментарии
04.07.2017
Вероника Белова
Как мы пели гимн под фонограмму

Еще немного из прекрасного. Отгремев унитазами по центральной площади столицы, парад завершил этот удивительный день традиционной акцией «Споем гимн вместе». Но чиновники были бы не чиновниками, если бы решили взять и просто спеть гимн.

Казалось бы, для этого всё под рукой — и исполнители, развлекавшие зрителей на концерте, и, собственно, сами зрители, вполне годящиеся для народной массовки. Но разве можно так примитивно подходить к такому ответственному мероприятию? Нужен был размах и мощь.

Когда ничего не подозревающему и беззаботно отдыхающему в деревне ребенку позвонила учительница по хору и потребовала приехать, просто чтобы исполнить гимн, все были порядком удивлены.

— А как же репетиции? Можно подумать, вы гимн каждый день поете, — поинтересовались мы, немного отойдя от самой мысли, что ребенка вообще можно вот так взять и выдернуть куда-то на каникулах.

— Учительница сказала, что петь не надо — только открывать рот под фонограмму, — растеряно пожал он плечами.

Вот так. Ни много ни мало. Собрать песенные коллективы, включить им запись, заставить открывать рот и объявить это народным исполнением гимна. Очень по-нашему.

Но и это оказалось не все. Выяснилось, что попали на это мероприятие не все участники школьного хора. Их отбирали специально, по определенным критериям. В какие именно параметры надо было вписаться — рост, вес, разрез глаз или другие физиологические особенности — осталось загадкой. У чиновников на этот счет были свои планы по построению прекрасной картинки.

И это чувство прекрасного они уже реализовали: пуская унитазы по площади, устраивая проезд усатых тракторов и отправляя на парад вышиванок плюшевых гигантов-монстров, подпоясанных лентами с орнаментом. И все бы ничего, только оплачивать эти их эстетические изыски приходится нам.

«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»

 
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