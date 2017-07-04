Латынина: «Путин утратил независимость России»

От Чечни, считает российский публицист, комментируя финал суда по делу Немцова. И вспоминает действия Лукашенко.

– Собственно, Чечне и так всё можно, и за эту слабость Путина – за нее же, на самом деле, платят же не только оппозиционные политики, за нее платит российский бизнес, за нее платит российская национальная гордость, – комментирует последние новости Юлия Латынина на Эхе Москвы. – Потому что сколько угодно можно рассказывать, что мы тут встали с колен, мы великие, мы американские сервера Демпартии взломали, мы чуть переворот в Черногории не устроили.

Но когда внутри России Бастрыкин как миленький отпускает кадыровцев, которых арестовала ФСБ за то, что они похитили человека, за то, что они изнасиловали его черенком от лопаты, за то, что они его там бросили умирать, и всё это с картинками, в прессе, с вот этими деньгами, которые они раскладывают перед собой вперемешку с пистолетами. И когда Бастрыкин реально говорит, что поскольку этот человек воровал машины (ну, он был, действительно, автомобильный вор), ну, вот, как бы, мало ли, что с ним случилось.

Когда Геремеев не открывает дверь, и вот эти бедные ребята не могут туда зайти. Когда Путин говорит Ротенбергу, когда у него с Кадыровым выходит спор из-за гостиницы Москва (там каким-то боком участвовала чеченская… в качестве их попросили участвовать), и якобы Путин сказал, когда Ротенберг пришел жаловаться, что «он для меня поляну на Кавказе держит, а ты чем занимаешься? Моим именем торгуешь».

И когда там российская государственная машина вдруг, как это было 2 недели назад, начинает работать на то, чтобы экстрадировать из Белоруссии в Чечню какого-то несчастного борца Мурада Амриева по той причине, что он кровник какому-то мелкому чеченскому полицейскому…

Вы помните, у нас была история, когда директора крупнейшего российского предприятия Баумгертнера Батька арестовал в Беларуси и взял в заложники? И тогда российская дипломатическая машина не смогла его вытащить. Это было абсолютное унижение России – Батька по ней оттоптался.

А вот сейчас вдруг включилась машина на полную мощность, и вытащили таки этого Мурада Амриева в Чечню. Или вот как остроумно заметил Белковский, когда одного звонка Кадырова хватает для того, чтобы прекратить все проблемы Telegram. Ну, потому что, ну, вот, если в Чечне им привыкли пользоваться, что там чего-то говорит ФСБ?

И вот еще раз, да? Мы видим, как этот процесс был, на самом деле, пародией на процесс, потому что, несмотря на то, что убийцы были настоящие, всё остальное было обрезано и всё остальное выгораживали и судьи, и следователи. Вопрос: кого они выгораживали? Задайте себе простой вопрос: вы кого с большей легкостью критиковать будете, Путина или Кадырова? Вот и всё, да? Вот, против кого вам реально будет страшно? Вот, на мой взгляд, ответ на этот вопрос.

И лучше всех написал об этом Ходорковский. Он напомнил, что, собственно, ведь, убийство Немцова могло быть не единственным, потому что было несколько бригад, было еще несколько целей. Да? У этих бригад было соцсоревнование. И почему, собственно, это Ходорковский напомнил? Потому что он вне России, он защищен больше, чем мы внутри.

И на мой взгляд, вот, ситуация уникальная. Путин добился уникального результата: он утратил независимость России в пользу Чечни. Уникальный результат, которого не добивался никто со времени Золотой Орды, потому что, ну, представьте себе там Петра Первого или Екатерину, или Александра Второго, если бы им сказали, что, вот, будет группа горцев, которым можно в России делать всё, что хочешь, да? Можно убить Герцена, можно убить Белинского. А ты у нас подрядчик, железную дорогу строишь? Ну, значит, давай будем разбираться, сколько ты нам должен.

Ну, это такая ситуация внутри страны – она несовместима с нормальным даже не европейским, просто нормальным государством.

При этом к Чечне у меня, естественно, претензий нет. Сильный человек как газ: он заполняет весь выданный ему объем. Кадыров как газ заполняет весь выделенный ему объем. Там, мы можем иметь претензии к варварским военачальникам, когда они вытирали ноги о слабых римских императоров, даже если они публично клялись им в абсолютной верности и говорили, что мы верные граждане Рима. Ну, естественно, что претензии-то надо иметь к императорам, а не к сильной стороне. Естественно, та сторона, которая сильна, она выигрывает.

Но вот то, что нам говорили, что Ельцин плохо воевал в Чечне, при Ельцине там Чечня стала независимой… Но при Ельцине, может быть, Чечня была де-факто независимой от России, но при Путине Россия стала де-факто зависимой от Чечни. И давайте не заблуждаться, следующую войну придется вести уже за независимость России от Чечни.