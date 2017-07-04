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Комментарии
04.07.2017
Обращение к российским родителям: «Не отдавайте детей этой крокодильей, подонковской, подлой системе»

Российский публицист Матвей Ганапольский – об интервью со Светланой Агеевой, матерью ефрейтора Агеева, попавшего в плен в Луганской области.

– Жизнь сейчас очень тяжелая, и с каждым днём она тяжелее, и везде она тяжелее, и особенно у людей, которые живут в России и Украине, – сказал он в интервью «Эха Москвы». – Вы знаете, что в Китае, например, нет пенсий. В Китае государство не обеспечивает граждан пенсиями, там нет пенсий. Во многом и из-за этого дешевле китайские товары. Государство давно уже объявило, что оно не несет никаких обязательств, когда люди становятся старыми — вот, пожалуйста, сами себя обеспечивайте.

Но это чем компенсируется? Это компенсируется вот этой удивительной китайской традицией, когда дети… то есть, родители всю жизнь работают над тем, чтобы дети пошли куда-то в жизнь хорошо, куда-то поехали – ну, вызнаете, что на Западе полно китайцев. Но зато когда родители становятся старыми, то вся нагрузка ложится на детей – дети полностью обеспечивают родителей.

Хочу сказать, что во многом мы как в Китае, потому что пенсия у нас условная и в России и в Украине. Социальное обеспечение условное, и все условное и условное. Я просто обращаюсь сейчас к родителям. Родители дорогие, не дайте на растерзание этим уродам и ублюдкам своих детей. Конечно, вот этого Агеева не тащили силком, он сам согласился. Но вопрос – а где была его мать?

Так вот выясняется, что в наше жесткое время нельзя… так получается, — в наше время, если ты хочешь, чтобы потом не ты на могилу ходил и цветы покупал, а чтобы кто-то был, кто помнит о тебе, что ты родил и помогает жить, когда, как мама моя говорила «уже ноги не носят» — вот надо следить. И не только слушать Соловьева и Киселева, а надо свои мозги иметь, а не дерьмо в голове. Следить за тем, где твой сын и что он делает.

Это раньше не было мобильных телефонов. Как-то воспитывать ребёнка и самому понимать, что происходит. Вот я призываю просто к этому: вы хотите в старости кроме пенсии жалкой, учительской пенсии, иметь поддержку своего ребенка, которого вы родили, носили, возили, кашкой кормили, памперсы меняли. Хотите? Тогда не отдавайте его этой крокодильей, подонковской – уж не знаю, как сказать, — подлой системе. Системе вранья. Не отдавайте, очень вас прошу.

 
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