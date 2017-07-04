«Человек-паук: Возвращение домой»

В прокат выходит неожиданная и очень удачная перезагрузка франшизы про Питера Паркера, похожая на школьное кино 80-х.

После своей первой драматической миссии на службе у Мстителей (о которой рассказывалось в фильме «Первый мститель: Противостояние») Питер Паркер (Том Холланд) возвращается к учебе, которую теперь должен совмещать со стажировкой у Тони Старка (Роберт Дауни-младший). Стажировка заключается в налаживании безопасности в родном районе и беготне за мелкими грабителями. Но в какой-то момент Паркер обнаруживает, что бандиты пользуются странным оружием, собранным из обломков Альтрона.

За распространением опасных пушек стоит Стервятник (Майкл Китон) — пожилой мужчина, пошедший войной против государственной машины. Борьба за справедливость для Питера осложняется тем, что надо находить время на учебу в колледже, буйство гормонов и обман тетушки Мэй (Мариса Томей), в которую тайно влюблена половина одноклассников.

«Возвращение домой» — уже третья за 15 лет попытка запустить киноинкарнацию Человека-паука в жизнь. Трилогия Сэма Рэйми с Тоби Макгуайром получилась обаятельно голливудской, Марк Уэбб попытался придать «Новому Человеку-пауку» хипстерского шарма, но сломался на втором фильме. От новичка Джона Уоттса, за плечами которого ситком «Луковые новости» да недурной триллер «Полицейская тачка», никто ничего не ждал. И тем удивительнее результат. В марвеловском комикс-каноне Человек-паук олицетворяет во многом конфликт чувства и долга.

Стремительно взрослеющего подростка постоянно разрывает между другом и его папой-злодеем — или между возлюбленной и необходимостью спасать мир, ставящей любимых под угрозу.

В кинематографическом смысле проблема еще и в том, что терзаемый важными вопросами герой, во-первых, находится в пубертате, а во-вторых, носит красно-синий костюм и маску без рта.

Уоттс (и шестеро заявленных в титрах сценаристов) нашли для всех этих проблем простое и изящное решение, сделав «Возвращение домой» ближайшим родственником американского школьного кино в широчайшем диапазоне — от «Клуба «Завтрак» до, например, фильма «Директор» с Джеймсом Белуши. Последний раз подобный фокус удачно проделал Роберт Родригес в «Факультете», закрыв жанр на долгое время.

Сейчас пришло время ностальгии и ревизии наследия восьмидесятых и девяностых, которые удались Уоттсу, пожалуй, лучше чем кому-либо.

Оказалось, что в современном мире снова есть место хулиганам и бунтарям, а не только чистеньким хипстерам. В результате «Возвращение домой» структурно наследует классическому «Выходному дню Фэрриса Бьюллера» Джона Хьюза. С одной поправкой — на бюджет.

Новый «Человек-паук» — это череда приключений, от которой в какой-то момент начинает рябить в глазах — трюков и взрывов здесь столько, что хватило бы на пять блокбастеров подешевле.

При этом личной выразительности Тома Холланда вполне достаточно для того, чтобы удерживать зрительское внимание. Для 21-летнего бродвейского артиста эта картина — надежный билет в высшую лигу, право на которую он уже заработал, например, в отличном «Затерянном городе Z» Джеймса Грэя.

Еще один аргумент в пользу удачного кастинга — то, что Холланд умудряется не потеряться на фоне Майкла Китона, который с годами набрал такой актерский масштаб, что парой движений носогубными складками подминает под себя примерно любого партнера. Отдельная радость в том, что Майкл, вновь (после «Бердмена» и «Бэтмена») получив роль героя с крыльями, не скатился в самопародию. Отдельного упоминания стоит второй план, достойный отдельного же фильма.

Иными словами, «Возвращение домой» — самый нежданный блокбастер сезона и тем более внезапный выход Marvel из наметившегося в последних фильмах киновселенной кризиса. Вместо рассуждений о судьбах мира на языке комикса зрителям наконец предложили нормальное летнее развлечение и первого после Железного человека живого персонажа, за приключениями которого наблюдать интересно всякому зрителю, который когда-нибудь учился в школе.