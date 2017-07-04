«Человек-паук: Возвращение домой»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Чартер из Хургады задержали на сутки: «Два раза выходили на взлет и нас возвращали»
Вчитайтесь! Почему агротрэш на парадах – это хорошо для всех
В Киеве задержали «Робин Гуда», который бонусом оставлял в банках шоколадки
Министр рассказал про основной акцент в изменениях декрета «о тунеядцах»
Дырэктар Інстытуту Дэлёра: «Пуцін ня можа сабе дазволіць пасьпяховых суседзяў»
Лукашенко подписал указ об адресных субсидиях на жилье
Обращение к российским родителям: «Не отдавайте детей этой крокодильей, подонковской, подлой системе»
Застрэліўся былы начальнік міліцыі ва Ушачах
В Бресте умер молодой десантник
Первые в июле торги зафиксировали рост курса доллара
Учителя признали вину на суде по делу о гибели школьницы на картофельном поле
Лукашенко назначил губернатора Минской области
Белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября
По всей Беларуси ожидаются дожди и грозы
Погоня и Сталин на одном билборде. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
О чем пожалел Лукашенко
О чем говорил Лукашенко на параде. Четыре цитаты
Автозаки в честь Дня Независимости
Статкевич провел в Минске акцию протеста
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой
Автозаки в честь Дня Независимости
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Дворец наслаждений
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Кино
04.07.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«Человек-паук: Возвращение домой»

В прокат выходит неожиданная и очень удачная перезагрузка франшизы про Питера Паркера, похожая на школьное кино 80-х.

После своей первой драматической миссии на службе у Мстителей (о которой рассказывалось в фильме «Первый мститель: Противостояние») Питер Паркер (Том Холланд) возвращается к учебе, которую теперь должен совмещать со стажировкой у Тони Старка (Роберт Дауни-младший). Стажировка заключается в налаживании безопасности в родном районе и беготне за мелкими грабителями. Но в какой-то момент Паркер обнаруживает, что бандиты пользуются странным оружием, собранным из обломков Альтрона.

За распространением опасных пушек стоит Стервятник (Майкл Китон) — пожилой мужчина, пошедший войной против государственной машины. Борьба за справедливость для Питера осложняется тем, что надо находить время на учебу в колледже, буйство гормонов и обман тетушки Мэй (Мариса Томей), в которую тайно влюблена половина одноклассников.

«Возвращение домой» — уже третья за 15 лет попытка запустить киноинкарнацию Человека-паука в жизнь. Трилогия Сэма Рэйми с Тоби Макгуайром получилась обаятельно голливудской, Марк Уэбб попытался придать «Новому Человеку-пауку» хипстерского шарма, но сломался на втором фильме. От новичка Джона Уоттса, за плечами которого ситком «Луковые новости» да недурной триллер «Полицейская тачка», никто ничего не ждал. И тем удивительнее результат. В марвеловском комикс-каноне Человек-паук олицетворяет во многом конфликт чувства и долга.

Стремительно взрослеющего подростка постоянно разрывает между другом и его папой-злодеем — или между возлюбленной и необходимостью спасать мир, ставящей любимых под угрозу.

В кинематографическом смысле проблема еще и в том, что терзаемый важными вопросами герой, во-первых, находится в пубертате, а во-вторых, носит красно-синий костюм и маску без рта.

Уоттс (и шестеро заявленных в титрах сценаристов) нашли для всех этих проблем простое и изящное решение, сделав «Возвращение домой» ближайшим родственником американского школьного кино в широчайшем диапазоне — от «Клуба «Завтрак» до, например, фильма «Директор» с Джеймсом Белуши. Последний раз подобный фокус удачно проделал Роберт Родригес в «Факультете», закрыв жанр на долгое время.

Сейчас пришло время ностальгии и ревизии наследия восьмидесятых и девяностых, которые удались Уоттсу, пожалуй, лучше чем кому-либо.

Оказалось, что в современном мире снова есть место хулиганам и бунтарям, а не только чистеньким хипстерам. В результате «Возвращение домой» структурно наследует классическому «Выходному дню Фэрриса Бьюллера» Джона Хьюза. С одной поправкой — на бюджет.

Новый «Человек-паук» — это череда приключений, от которой в какой-то момент начинает рябить в глазах — трюков и взрывов здесь столько, что хватило бы на пять блокбастеров подешевле.

При этом личной выразительности Тома Холланда вполне достаточно для того, чтобы удерживать зрительское внимание. Для 21-летнего бродвейского артиста эта картина — надежный билет в высшую лигу, право на которую он уже заработал, например, в отличном «Затерянном городе Z» Джеймса Грэя.

Еще один аргумент в пользу удачного кастинга — то, что Холланд умудряется не потеряться на фоне Майкла Китона, который с годами набрал такой актерский масштаб, что парой движений носогубными складками подминает под себя примерно любого партнера. Отдельная радость в том, что Майкл, вновь (после «Бердмена» и «Бэтмена») получив роль героя с крыльями, не скатился в самопародию. Отдельного упоминания стоит второй план, достойный отдельного же фильма.

Иными словами, «Возвращение домой» — самый нежданный блокбастер сезона и тем более внезапный выход Marvel из наметившегося в последних фильмах киновселенной кризиса. Вместо рассуждений о судьбах мира на языке комикса зрителям наконец предложили нормальное летнее развлечение и первого после Железного человека живого персонажа, за приключениями которого наблюдать интересно всякому зрителю, который когда-нибудь учился в школе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
Латынина: «Путин утратил независимость России»
Уроженец России и аграрий: 5 фактов о новом главе Миноблисполкома Исаченко
Поротников: «Возникает вопрос, у кого отнять деньги?»
«Дело патриотов»: эволюция власти или просто деньги кончились?
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY