Фотожабы: «На следующем параде нужно провезти на платформах столы с работающими программистами»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?

«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»

«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»

10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского

«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»

«У нее сын-контрактник в плену в Украине, а она соловьевское «ихтамнет» включает!»

«Я верила, что нас там нет, на Украине»

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