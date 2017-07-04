Фотожабы: «На следующем параде нужно провезти на платформах столы с работающими программистами»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«У нее сын-контрактник в плену в Украине, а она соловьевское «ихтамнет» включает!»
«Я верила, что нас там нет, на Украине»
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