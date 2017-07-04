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Общество
04.07.2017
Павел Рос
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?

Политический обозреватель объяснил, почему белорусы раскритиковали парад на День Независимости.

К примеру, в этом году белорусы собрали более 8 тысяч подписей в поддержку электронной петиции против проведения военных парадов в черте города.

А уже после завершения парада 3 июля пользователи соцсетей раскритиковали сам стиль празднования Дня Независимости, охарактеризовав его словом «агро-трэш».

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Политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Салiдарнасцi» пояснил, откуда взялась такая волна критики в адрес традиционного мероприятия.

– Мы наблюдаем ситуацию глубокого национального раскола в белорусском обществе, – сказал собеседник. – Он был давно, а сейчас только углубился. Причем, сейчас этот раскол проходит по другой линии. Если раньше мы совершенно четко видели, что большинство людей поддерживает власть, а меньшинство находится в оппозиции, то сегодня я большинства за властью не вижу.

Фото: TUT.BY

По мнению эксперта, белорусская власть теряет поддержку, поэтому обостряется и критика парада.

– Такой критики не было раньше. Я объясняю это тем, что более широким стало распространение интернета и социальных сетей. То есть, власть потеряла монополию на информацию. Особенно это было заметно во время акций «нетунеядцев» весной. Более того, после этих акций произошла десакрализация власти, то есть население потеряло доверие к власти. И в этих условиях, что бы ни делала власть, она раздражает людей.

Политический обозреватель подчеркивает, что тот самый парад и репетиции раньше воспринимались обществом гораздо спокойнее.

– А сейчас они раздражают людей. Парад был не хуже, чем в прошлые годы, а вот настроения в обществе коренным образом поменялись, – считает Валерий Карбалевич.

 
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