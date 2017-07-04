«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»

Руководитель белорусско-польского делового портала Polbel.biz Алексей Колб прокомментировал в «Белгазете» получение страной очередного кредита (через евробонды) в $ 1,4 млрд.

– Мы с вами уверены в том, что никого хорошего правительство не назначит на руководство очередным матрасным предприятием, то есть умных людей в узкой номенклатурной обойме нет. Не случится внезапно ситуация, когда кто-то умный, хороший, правильный, способный и настойчивый возглавит госпроект.

И тут из-за рубежа, из стран потенциальных противников, нам приходит куча денег под большие проценты. Посмотрите на это позитивно. Я думаю, на Западе люди тоже понимают, что в Беларуси, к сожалению, увы и ах, умных людей в правительстве практически не осталось.

А давайте мы им дадим дорогие деньги, и когда они их опять проедят на милицию, на парады, на африканских сомов, мы заберем у них существенную часть активов страны. И если с нынешним президентом мы не можем договориться политически, то просто купим его страну и все. И потом будем говорить с ним с другой позиции.

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