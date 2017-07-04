Софи Тернер: «Игра престолов» стала моим «секс-образованием»

Накануне премьеры седьмого сезона «Игры престолов» (16 июля) актриса Софи Тернер, исполняющая в сериале роль Сансы Старк, пооткровеннничала с The Timesю

— Мне было 13 лет, когда я впервые прочитала сценарий «Игры престолов». В него были включены и очень откровенные сцены. Например, об оральном сексе я узнала впервые именно оттуда. И я подумала: «Ого, люди делают такое? Это волшебно!»

Актриса подытожила:

— «Игра престолов» — мое секс-образование.

Также Тернер прокомментировала сцену изнасилования ее персонажа в пятом сезоне сериала:

— Чем больше мы говорим о сексуальном насилии, тем лучше. И к черту людей, которые говорят, что мы не должны ставить это по телевизору, и к черту людей, которые говорят, что они собираются бойкотировать шоу из-за этого.

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