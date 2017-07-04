Жители российского Клина перекрыли федеральную трассу – устали ходить грязными

Днем 3 июля жители подмосковного Клина перекрыли Ленинградское шоссе, протестуя против отключения горячей воды. В нескольких микрорайонах ее не было три недели, сообщает Meduza.

Горожане блокировали федеральную трассу из Москвы в Санкт-Петербург около часа, скандируя: «Хотим помыться!». Вечером воду дали!

Горячей воды у нескольких тысяч жителей Клина не было с 13 июня. В отдельных микрорайонах ее отключили по графику профилактических работ, пообещав включить 27 июня — однако этого не произошло. В районной администрации жителям объяснили, что дома на их улицах обслуживаются частными котельными, которые задолжали за энергию, поэтому их работу остановили. 29 июня власти Клина пообещали жителям перерасчет платы за воду и возвращение горячей воды к 1 июля; тем не менее ситуация осталась прежней.

В понедельник, 3 июля, жители вышли на митинг. Сначала, около полудня, они собрались на одной из улиц города, а затем спонтанно двинулись к Ленинградскому шоссе. Спустя примерно полчаса горожане перекрыли движение по федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург в одну сторону, рассказал «Медузе» один из участников акции. Собравшиеся (около 150 человек) скандировали «Хотим помыться!» и требовали, чтобы к ним приехала глава администрации Клинского муниципального района Алена Сокольская.

Около 14:00 шоссе было разблокировано. Вечером акция протеста продолжилась на одной из городских улиц.

Позже стало известно, что горячую воду дали.