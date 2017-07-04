Автозапчасти, одежда, обувь, электроника: чем белорусы могли, но не завалили мировой рынок

Как отечественные предприятия упустили шанс догнать развитые страны и остались ли еще свободные ниши в глобальном производстве?

Эксперты Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента изучили удельный вес некоторых видов белорусской продукции в мировом экспорте с 1998 по 2016 годы и сравнили показатели с другими странами.

− Участие в глобальных цепочках стоимости важно, поскольку после 2001 года их влияние на мировую торговлю стало особенно заметно. Это сильно меняло конфигурацию и структуру мировой торговли и ощутимо влияло на экономики многих стран, − объясняет научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Изменение мирового производства в начале 2000-х годов привело к его фрагментации и распределению разных этапов по странам и регионам.

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