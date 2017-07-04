Уимблдон: Азаренко и Соболенко выиграли стартовые матчи, Саснович дала бой победительнице «Ролан Гаррос»

В Англии стартовал один из главных теннисных турниров года – Уимблдон. На корты вышли сразу три белорусские теннисистки.

Первой отстрелялась 19-летняя Арина Соболенко, дебютировавшая в основной сетке турнира «Большого шлема». Юная белоруска сейчас занимает 135-ю позицию в мировом рейтинге. Её соперница, россиянка Ирина Хромачева стоит повыше – 110-я строчка. Однако победа осталась за Соболенко. В каждом сете наша землячка сделала по брейку и взяла верх – 6:3, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко сыграет с немкой Кариной Виттхефт (65).

Виктории Азаренко (678) противостояла очень симпатичная Кэтрин Беллис (40).

18-летняя американка сходу повела в счете – 4:0. Отдав первый сет, Азаренко переломила ход событий во втором, несмотря на то, что соперница показывала весьма приличный теннис. Но на третий акт Беллис уже не хватило. Победа осталась за Викторией Азаренко – 3:6, 6:2, 6:1.

Теперь наша соотечественница сразится с россиянкой Еленой Весниной (16).

Жребий оказался немилосерден к Александре Саснович (89). Уже в первом круге ей пришлось играть с победительницей «Ролан Гарроса» Еленой Остапенко (13) из Латвии. Начало вышло обескураживающим: первый сет Саснович проиграла всухую. Зато во втором разгромила соперницу. Решающий третий уже проходил с переменным успехом. И всё же Саснович уступила – 0:6, 6:1, 3:6.