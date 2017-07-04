Ракета Северной Кореи пролетела 930 километров и упала возле Японии

Государство вновь провело военные испытания, несмотря на протесты США.

На этот раз баллистическая ракета КНДР была запущена ночью 4 июля – и упала в морской экономической зоне Японии, пролетев почти тысячу километров.

Очередную выходку северокорейского лидера Ким Чен Ына уже прокомментировал президент США Дональд Трамп.

– Северная Корея только что запустила очередную ракету, – написал он в своем Твиттере. – Этому парню больше нечем заняться в жизни? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше.

Американский лидер выразил надежду, что Китай «сделает свой ход в отношении КНДР и покончит с этой ерундой раз и навсегда».

Напомним, что Северная Корея уже неоднократно проводила запрещенные военные испытания, пытаясь создать собственное ядерное оружие.