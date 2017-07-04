В Старых Дорогах милиционер на BMW сбил двух парней

Один в коме, второй с переломами.

Как стало известно «Нашей Нiве», вечером 30 июня в Старых Дорогах сотрудник милиции — предварительно — инспекции по делам несовершеннолетних местного РУВД, на собственном автомобиле сбил двух парней.

Местные жители говорят, что происшествие якобы произошло на пешеходном переходе, однако, по оценкам милиции, наезд произошел за пределами пешеходного перехода.

Один из пешеходов в результате происшествия впал в кому, у второго сломаны ноги и руки — оба находятся в больнице Слуцка.

По предварительной информации, ребята, которые были в состоянии алкогольного опьянения, возвращались домой — тот, что в коме, живет через дорогу.

Журналисты связались с его матерью. Она утверждает, что узнала о случившемся только через 14 часов:

— Мне официально до сих пор ничего не сообщили, об аварии вообще рассказали абсолютно посторонние люди! Мы как узнали, поехали в милицию, а они нам сразу о том, сколько компания водки выпила! Ну и что? Да, это мой крест, моя боль, сын иногда злоупотребляют, но ведь он не бездомный — он через дорогу живет! Почему вы нам не сказали? В милиции сообщили также, что водитель был трезв, скорость «в пределах нормы» — 30 км / ч. Но разве тогда так переломает людей? Мой в крайне тяжелом состоянии, а тот, что сбил, находится дома, как нам сказали в РУВД, — сообщила мать пострадавшего.

В пятницу, 30 июня, около 22.40 в райцентре Старые Дороги Минской области сотрудник местного отделения милиции на BMW сбил двух пешеходов. Мужчины госпитализированы, позже подтвердил TUT.BY официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

ДТП произошло на улице Комсомольской. Милиционер не скрывался и сам сообщил об аварии в милицию.

— По нашей информации, ДТП произошло не на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчины-пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал Евгений Сачек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РБ.

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