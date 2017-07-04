Поротников: «Возникает вопрос, у кого отнять деньги?»

Сколько денег потребуется, чтобы модернизировать белорусские вооруженные силы, и у кого их отнять?

Фото Дарья Бурякина, TUT.by

Выступая на параде в честь Дня Независимости 3 июля Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости развития оборонного потенциала Беларуси.

Как считает руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, Беларусь ни в какую гонку вооружений втягиваться не может «просто в силу деградации экономики».

– Мы не вытягиваем даже поддержания текущего потенциала, не говоря уже о его наращивании, – говорит эксперт.

С другой стороны, по его мнению, с военной точки зрения необходимость усиливать военный потенциал для Беларуси остается.

– Наш военный потенциал за 25 лет существенно снизился до уровня, когда могут возникнуть проблемы, причем, по трем из четырех направлений, – замечает Андрей Поротников.

По словам собеседника, техника для нужд белорусских вооруженных сил, закупается либо малыми партиями, либо вообще единичными экземплярами.

– Например, по тем же комплексам «Полонез», которые показали на параде, есть вопросы – сколько таких комплексов и сколько ракет для них? Тех девяти комплексов, которые передали белорусской армии, точно мало, — считает эксперт.

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