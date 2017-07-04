На ком женится Тарантино

54-летний режиссер Квентин Тарантино женится. Впервые!

Его избранницей стала… нет, не актриса Ума Турман, долгие годы вдохновлявшая маэстро на киноподвиги. Квентин Тарантино объявил о помолвке с израильской певицей Даниэлой Пик, которая моложе его на 21 год.

Что ж, губа у режиссера – определенно не дура. Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма «Бесславные ублюдки».

Впоследствии Квентин и Даниэла не раз расставались и вновь сходились. А о свадьбе режиссер, вероятно, задумался ввиду приближающейся пенсии: сняв свой десятый фильм Тарантино намерен уйти из кино.

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