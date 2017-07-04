«Дело патриотов»: эволюция власти или просто деньги кончились?

В рамках спецпроекта «Дуэль» два автора комментируют развитие событий в «деле патриотов». На днях из следственного изолятора вышли последние задержанные по этому делу, обвиненные в «создании незаконного вооруженного формирования».

Фото Владимир Гридин, Радыё Свабода

Сергей Синица: Когда задний ход – это шаг вперед

Мы не знаем, что сыграло роль спускового крючка в «деле патриотов».

Может быть, это был холодный расчет: превентивным ударом в зародыше погасить разгорающиеся очаги недовольства, проявившиеся в начале года, объяснив всем наглядно, что власть готова вернуться к репрессивным мерам в полном объеме.

Не исключено, что в нервной обстановке накануне Дня Воли кто-то грамотно спровоцировал руководство страны, вбросив «информацию» о «лагерях боевиков», которые якобы готовятся к «вооруженной борьбе».

Но в любом случае было хорошо известно: власти Беларуси крайне редко дают задний ход. Даже там, где ошибка очевидна, они, как правило, предпочитают настаивать на своём.

Поэтому приятно удивило, что в «деле патриотов» события развивались иначе. Да, была выдержана пауза, но, согласитесь, вряд ли даже самые большие оптимисты полагали в конце марта, когда заварилась эта каша, что уже в первом полугодии все задержанные окажутся на свободе.

Для справки: в прошлый раз, чтобы разрулить подобную историю, официальному Минску понадобилось почти 5 лет: Николай Статкевич, осуждённый за участие в событиях 19 декабря 2010 года, вышел на свободу в августе 2015-го.

Опять же надо понимать, что:

а) «дело патриотов» еще не прекращено. Вполне вероятно, что суд все-таки будет, но есть основания надеяться, что никого не посадят, а ограничатся максимум условными сроками. Что, конечно, тоже весьма неприятно, но все познается в сравнении.

б) корректировка сценария связана не с тем, что наверху разобрались и убедились в абсурдности изначальных обвинений в адрес задержанных. «Дело патриотов» спускают на тормозах, поскольку политические издержки оказались существеннее выгод.

Однако раньше подобные соображения Александра Лукашенко не останавливали. Так что, нынешний прецедент свидетельствует об эволюции власти.

Нужно только помнить, что процесс это небыстрый, противоречивый и обратимый. Поэтому слишком сильно радоваться новым трендам тоже рановато.

Светлана Метёлкина: Эволюция пустого кармана

Удивительно, как чудным образом уровень эволюции нашей власти совпадает с уровнем «золотого запаса». Стоит лишь прохудиться кошельку — и власть уже способна демонстрировать благородство, вызывая слезы умиления даже у ее оппонентов. И правда, какое счастье: невиновные люди выходят на свободу! А то, что они попали туда исключительно благодаря этому сегодняшнему благодетелю и его маниакальному желанию вечного правления — это так, издержки.

Сегодня уже абсолютно неважно, повлиял ли кто-то на решение отправить за решетку несколько десятков человек. Думаю, глядя, как толпы людей, абсолютно далеких от политики, шествуют по улицам какого-нибудь Бреста с криками «Лукашенко, уходи!» даже у самого хладнокровного и мало поддающегося влиянию правителя заскребут кошки на душе. Просто иных методов заставить замолчать недовольных тут пока не изобрели.

Статкевич и нынешние «патриоты» — это две большие разницы. Никаких личных мотивов держать за решеткой людей, которые кроме личной неприязни к отдельным персонам, больше ни на что не претендуют, у власти нет. «Патриоты» отыграли свою роль «пугала» для излишне распоясавшегося «народца» — а значит, теперь могут быть свободны.

Опять же в 2010 году, когда нефтедоллары текли в страну рекой, власть спокойно могла себе позволить парочку политзаключенных с последующим торгом с Западом, в ожиданиях более выгодного предложения. Но ведь после 2010 года был еще и 2011-й: девальвация, скачок цен — и тысячи людей на улицах, молча аплодирующих в знак несогласия с действиями властей. Разве понадобились тогда какие-то громкие уголовные дела, чтобы усмирить протесты? Пару десятков показательных задержаний, «сутки» — и сегодня об этих акциях уже вообще мало кто помнит.

Что же тогда заставило власти так быстро «эволюционировать», отказав себе в удовольствии запрятать на 5 лет кого-нибудь этакого? Может, как раз тот самый кризис, из которого мы по сути выбираемся до сих пор?

Эволюция этой власти лишь в том, что она поняла, что нет никакой необходимости плодить политзаключенных, давая огромные сроки ее оппонентам. Достаточно слегка припугнуть «цыганочкой с выходом» (из СИЗО) — и дело в шляпе. Ну и пару сотен «космонавтов» с дубинкой — для картинки на площади. Масштаб боевого духа здешнего населения хорошо известен, да и уровень нищеты еще поди не тот — есть пока что терять. Так зачем лишний раз «подставляться»?

Европа скажет «не хорошо», но прогресс-то налицо (спасибо старым наработкам в лице Статкевича и Козулина) — и можно дальше обсуждать такой нужный и спасительный кредит МВФ.

Поэтому не надо питать иллюзий. Если уровень истерики вдруг стал ниже, а сроки меньше или вообще «рассосались» — загляните в карман. Может, ответ кроется именно там. А все эти благостные разговоры о «круглых столах», об общих ценностях в виде «суверенитета и независимости» — это возрастное, к прогрессу и эволюции это не имеет никакого отношения. Это лишь иной способ сохранения власти, пусть и более утонченный.

В Северной Корее тоже, наверное, не каждый день расстреливают, случаются и перерывы. Только вряд ли в эти дни ее можно назвать демократической страной.

«Дуэль»: Страсти по Коле