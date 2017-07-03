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Общество
03.07.2017
Павел Печанько
Как Чижовка отмечала День Независимости

Бег на роликовых коньках, выставка военной техники и раритетных легковушек. Старые и новые песни «о главном» под шашлыки с пивом. Как столичный микрорайон Чижовка празднует День Независимости — в обзоре «Салідарнасці».

Праздничная программа, в частности первая её половина, посвящена здоровому образу жизни: площадка перед «Чижовка-Ареной» настраивает гостей на нужный лад.

Ближе к гостинице «Арена» проводится уже другой по счёту забег на роликовых коньках «Неваляшка» для детей до 10 лет. В 8:00 для всех желающих был организован забег «Радость рассвета».

Родители бегут с самыми маленькими участниками забега, дети постарше бегут самостоятельно. Соревнования проводятся на серьёзном уровне: обязательная разминка перед началом, а в случаях фальстарта участников просят вернуться на линию старта.

К полудню на площадке перед ареной начинается выставка спецтехники и раритетных автомобилей, представленных в основном продукцией ещё советского ВАЗа. Для детей организовано множество развлекательных и спортивных площадок. Средняя цена платных аттракционов — 3 рубля.

Людей возле палаток с едой и напитками немного. Жители Чижовки традиционно подтягиваются к столикам ближе к обеду, когда на сцене появляются первые артисты. В концертной программе заявлено сразу два «гвоздя» — солист «золотого состава» «Песняров» Валерий Скорожонок и телеведущий и музыкант Георгий Колдун.

Под песни Скорожонка перед сценой начинают танцевать изрядно повеселевшие отдыхающие. На просьбу одного из танцующих исполнить очередную песню Валерий отвечает, что «заказы в ресторане». И тут же соглашается спеть, но «только одну».

Затем на сцену выходит глава Заводского района и коротко поздравляет горожан с праздникам. Из толпы доносится робкая просьба: «А вы нам споёте?»

На сцене выступают девушки из молодёжной группы с песней о том, что для лучшего самопознания нужно вступить в молодёжный союз.

К моменту выхода на сцену Георгия Колдуна на площадке перед ареной собралось много людей. Свободных мест возле палаток практически нет. Чижовские пенсионеры объединяются в большие группы и дружно поют песни своей молодости.

З июля — это, по сути, очередной, но самый главный день города. Праздник проходит по давно утверждённому и обкатанному сценарию, где зачастую в качестве изюминки выступает только погода — внезапный снегопад на Масленицу, или специфический ритуал — купальский костёр.

День Независимости узнаваем лишь по плакатам и транспарантам, соседствующими со щитами — рекламой шашлыков. Сегодня много внимания уделялось детям. Было бы неплохо, если бы для них подобные праздники проводились чаще. Можно и без шашлыков с пивом.

 
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