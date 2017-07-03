Почему пациентам СПИД-центров в России не хватает нужных препаратов

Нацбанк Украины начинает принудительное взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка, что ждет клиентов? Россия и Китай: дружба ради чего и против кого? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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