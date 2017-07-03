«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»

Военный эксперт посмотрел парад 3 июля в Минске и сделал несколько любопытных наблюдений.

По словам военного обозревателя Александра Алесина, во всем мире военные атташе внимательно следят за парадами в других странах.

– Они смотрят, какую технику мы показываем, как проходит парад. И любой сбой сразу же становится предметом анализа, – заметил он в комментарии «Салiдарнасцi».

Что можно было заметить во время парада, если присмотреться к нему профессиональным взглядом?

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Во-первых, по словам Алесина, шествие прошло достаточно четко, что говорит о том, что в белорусской армии наведен порядок.

– Техника не вся новая, но работоспособная. Кроме того, были показаны ракетные системы залпового огня «Полонез» – как мы видим, она уже принята на вооружение. Это сигнал, в первую очередь, соседним странам.

Если мы посмотрим на расстояние до границ соседних с нами государств, практически все они досягаемы с территории Беларуси. И Варшава, и Вильнюс. Это не значит, что мы агрессивные. Это просто, как говорится, медицинский факт. То есть эти системы могут значительную часть территории соседних стран «накрыть».

Во-вторых, парад показал, что российская армия в случае агрессии готова защитить Беларусь

– Был важный месседж, – отмечает эксперт. – В параде принимала участие российская авиация. Это показывает, что в любой момент в короткое время Россия может сюда приехать и совместно с белорусскими военными участвовать в отражении агрессора.

Третий вывод, который делает собеседник после просмотра парада, касается подготовки отражения агрессии не только со стороны Запада, но и со стороны России.

– Интересно было, что белорусские силы специальных операций получили новую бронированную технику – это и броневик «Дракон», подарок от Китая, и белорусская бронированная техника. Это показывает, что большое внимание уделяется силам специальных операций. Именно они в условиях нехватки финансовых ресурсов будут решать задачи сдерживания, если в Беларусь вдруг проникнут гибридные формирования из-за рубежа.

В целом же, по мнению Александра Алесина, военный парад в Минске был нужен для внутриполитических целей.

– Это пиар-акция, чтобы показать, что руководство Беларуси печется об обороноспособности страны, – отметил он.