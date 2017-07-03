Статкевич проводит акцию протеста в Минске (онлайн)

По оценкам журналистов, в акции участвуют около 150 человек. Никто из лидеров оппозиции не пришел.

14.06. Статкевич обратился к собравшимся. Говорит о внутренней оккупации страны, о правителе, который обирает народ и лезет в карманы к простым белорусам. Политик предложил идти в сторону площади Независимости. Колонна в составе нескольких десятков человек идет и скандирует «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!».

13.55. В интервью Радыё Свабода житель Минска Александр рассказал о том, что на подходе к Октябрьской площади – в переходе и возле Макдональдса - видел много людей в штатском с наушниками.

Люди развернули первый транспарант «Баста».

13.45. Статкевич достал звукоусилительную аппаратуру. Включил песню «Ляписа Трубецкого». Из динамика раздается: «Социальная защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт».

Политик поблагодарил журналистов, которые сопровождали его по пути на место акции.

Перед началом анонсированных политиком ранее акций его превентивно задерживали.

3 июля Николай Статкевич призвал белорусов выйти на Октябрьскую площадь, чтобы высказать протест, в том числе против совместных военных учений с Россией «Запад-2017».