«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»

Белорусы – о праздновании Дня независимости, которое власти по традиции превратили в цветущий агро-трэш.

«Национальный тракторный театр оперы и балета Республики Беларусь» - так продюсер Владимир Максимков прокомментировал в Фейсбуке балет в исполнении продукции Минского тракторного завода на параде. Фото TUT.BY

«Любой праздник власти неизменно превращают в цветущий агро-трэш, - отметил на своей странице в Фейсбуке журналист Анджей Почобут. – Ну, нет вкуса у сами-знаете-кого, и все тут. Поэтому обязательно должны быть генеральский мундир, колхозные трактора, армейские пушки, громкие барабаны, молодые гимнастки и салют. Ну, и ещё колбаса во всех её проявлениях.

Это чтобы все видели - празднуем по-богатому. И все это именуется День независимости, и по мысли организаторов должно вызывать у населения гордость за Родину. Жесть жесточайшая».

Виктор Малишевский обратил внимание на то, что президент прекрасно анонсирует военный парад:

«На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений». В гонку вооружений, Карл!»

«Глядишь на весь этот дешевый опротивевший маскарад в погорелом театре (военных действий), слышишь за окном скрежетания танковой мощи, пересчитываешь медные копейки в кошельке - и всё думу думаешь: когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место - подальше от нормальных людей, которым никакой агрессор не угрожает, а угрожает он исключительно ворам и жуликам, которые все никак не могут успокоиться из-за своего бабла, которое жжет им руки, а не совесть», - не сдержал эмоций от увиденного парада читатель Нашей Нивы.

Вот только парад никак нельзя назвать дешевым. Как подчитали Naviny.by, минимальные предположительные затраты бюджета на подготовку и проведение военного парада составляют более 2 367 000 долларов.

Политический обозреватель Александр Класковский в Фейсбуке объясняет, почему гражданская часть дефиле выглядит трэшем в сочетании с военным парадом.

«Вайсковая тэхніка сапраўды створана для руху, у яе ёсць колы, гусеніцы, крылы, рэактыўныя рухавікі — карацей, атрыбуты дынамікі.

А вось калі на платформах МАЗаў вязуць тое, што мусіць спакойна ляжаць на стале ці стаяць у куце, узнікае камічны эфект — менавіта ад праезду перад трыбунай усіх гэтых кілбас, піўных бочак, лядоўняў, канап-ложкаў і нават ванны вытворчасці «Кераміна».

Добра яшчэ, што ванну не верталётам транспартавалі. І не пасадзілі ў яе мыцца якую-небудзь бээрэсэмаўку.

І потым, паказ тэхнікі мусіць напалохаць патэнцыйных ворагаў, а каго мы кілбасамі палохаем? Шоў спрабуе спалучыць неспалучальнае.

Ну і трактары ў саламяных капелюшах ды з вусамі — шоў на аматара, канечне».

«НАТО со страхом смотрело на белорусское криовооружение. Лучше с нами не шутить, а то заморозим отношения», - написал в Фейсбуке Борис Горецкий

«Стащил парадные фотографии из интернета. А вы говорите танки...» - смеется продюсер Владимир Максимков.

Этот снимок пользователи соцсетей окрестили «диванными войсками»