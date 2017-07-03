Сколько стоит налогоплательщикам парад в Минске

Реальная стоимость военного парада на День независимости в Минске — сумма общественности не известная и даже от нее скрываемая.

Naviny.by собрали воедино открытые данные, чтобы налогоплательщики могли представить себе порядок цифр в ценнике военного парада.

Как подчитало издание, минимальные предположительные затраты бюджета на подготовку и проведение военного парада составляют более 2 367 000 долларов. В эту сумму входит транспортировка военных, украшение города, пошив праздничной формы, топливо для гусеничной техники, салют и затраты ЖКХ.