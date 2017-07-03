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Политика
03.07.2017
Салiдарнасць
О чем говорил Лукашенко на параде. Четыре цитаты

Глава Беларуси, выступая 3 июля на параде в честь официального Дня Независимости, заявил о том, что США у наших границ совершенствует свой ядерный потенциал: «Наш ответ - современная белорусская армия».

- Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.

***

- К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ - современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена.

 

***

- В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую, инновационную продукцию. Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору.

***

- Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства.

 
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